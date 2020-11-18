قال عضو مجلس الشورى السابق مدير جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية عبد الله بن راشد الخالدي: إن ذكرى مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم ليس يومًا عاديًّا في تاريخ المملكة؛ بل هو يوم استثنائي. وأضاف أن خادم الحرمين قائد محنّك لمراحل متتالية من الازدهار والتنمية، ورغم مرور العديد من "التحديات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي إلا أن المملكة تجاوزت تلك الصعوبات والتحديات بسلام؛ مما ضاعف فرص النهضة وأخرها جائحة كورونا التي هزت اقتصادات العالم بل والسياسات العالمية في إدارة الأزمات والمخاطر، ورغم ذلك تواصلت الخطط التنموية والمشاريع الكبرى الطموحة المرتبطة برؤية 2030. وتابع: وفي ذروة الجائحة حرصت المملكة على تعزيز المكتسبات الاقتصادية التي تحققت في السنوات الماضية وانطلقت في وضع حلول عملية وعاجلة لمشكلة التدفقات النقدية في القطاع الخاص بطرح العديد من المبادرات؛ مما حقق نتائج إيجابية سريعة، ولم يكن غريبًا ولا مستغربًا في ظلّ تلك الإجراءات التي قامت بها المملكة أن يتفوّق أداء الاقتصاد السعودي مقارنة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي ذروة تأثير الجائحة، مع الاهتمام والعناية بصحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن. وختم: من حقنا أن نفتخر بقائد مسيرتنا وباني نهضة الوطن وهو يسير بالسفينة إلى مرسى الأمان بكل ثقة واقتدار، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائدًا ملهمًا لكل النجاحات التي يشهدها الوطن وينعم بها المواطن.

الخالدي: ذكرى البيعة.. يوم تاريخي في مسيرة التنمية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-18 قال عضو مجلس الشورى السابق مدير جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية عبد الله بن راشد الخالدي: إن ذكرى مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم ليس يومًا عاديًّا في تاريخ المملكة؛ بل هو يوم استثنائي.



وأضاف أن خادم الحرمين قائد محنّك لمراحل متتالية من الازدهار والتنمية، ورغم مرور العديد من "التحديات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي إلا أن المملكة تجاوزت تلك الصعوبات والتحديات بسلام؛ مما ضاعف فرص النهضة وأخرها جائحة كورونا التي هزت اقتصادات العالم بل والسياسات العالمية في إدارة الأزمات والمخاطر، ورغم ذلك تواصلت الخطط التنموية والمشاريع الكبرى الطموحة المرتبطة برؤية 2030.



وتابع: وفي ذروة الجائحة حرصت المملكة على تعزيز المكتسبات الاقتصادية التي تحققت في السنوات الماضية وانطلقت في وضع حلول عملية وعاجلة لمشكلة التدفقات النقدية في القطاع الخاص بطرح العديد من المبادرات؛ مما حقق نتائج إيجابية سريعة، ولم يكن غريبًا ولا مستغربًا في ظلّ تلك الإجراءات التي قامت بها المملكة أن يتفوّق أداء الاقتصاد السعودي مقارنة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي ذروة تأثير الجائحة، مع الاهتمام والعناية بصحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.



وختم: من حقنا أن نفتخر بقائد مسيرتنا وباني نهضة الوطن وهو يسير بالسفينة إلى مرسى الأمان بكل ثقة واقتدار، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائدًا ملهمًا لكل النجاحات التي يشهدها الوطن وينعم بها المواطن.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 04:35 PM

الخالدي: ذكرى البيعة.. يوم تاريخي في مسيرة التنمية أكد أن خادم الحرمين قائد محنّك لمراحل متتالية من الازدهار والتنمية





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قال عضو مجلس الشورى السابق مدير جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية عبد الله بن راشد الخالدي: إن ذكرى مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم ليس يومًا عاديًّا في تاريخ المملكة؛ بل هو يوم استثنائي.



وأضاف أن خادم الحرمين قائد محنّك لمراحل متتالية من الازدهار والتنمية، ورغم مرور العديد من "التحديات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي إلا أن المملكة تجاوزت تلك الصعوبات والتحديات بسلام؛ مما ضاعف فرص النهضة وأخرها جائحة كورونا التي هزت اقتصادات العالم بل والسياسات العالمية في إدارة الأزمات والمخاطر، ورغم ذلك تواصلت الخطط التنموية والمشاريع الكبرى الطموحة المرتبطة برؤية 2030.



وتابع: وفي ذروة الجائحة حرصت المملكة على تعزيز المكتسبات الاقتصادية التي تحققت في السنوات الماضية وانطلقت في وضع حلول عملية وعاجلة لمشكلة التدفقات النقدية في القطاع الخاص بطرح العديد من المبادرات؛ مما حقق نتائج إيجابية سريعة، ولم يكن غريبًا ولا مستغربًا في ظلّ تلك الإجراءات التي قامت بها المملكة أن يتفوّق أداء الاقتصاد السعودي مقارنة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي ذروة تأثير الجائحة، مع الاهتمام والعناية بصحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.



وختم: من حقنا أن نفتخر بقائد مسيرتنا وباني نهضة الوطن وهو يسير بالسفينة إلى مرسى الأمان بكل ثقة واقتدار، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائدًا ملهمًا لكل النجاحات التي يشهدها الوطن وينعم بها المواطن.