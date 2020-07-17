"الصحة" تعلن تسجيل 2613 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 245851
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 17 يوليو 2020، تسجيل 2613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 245851 حالة.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3539 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 191161 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2407 حالات وفاة.
وقالت الوزارة: بلغ عدد الحالات الحرجة 2188.
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
"الصحة" تعلن تسجيل 2613 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 245851
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-07-17
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 17 يوليو 2020، تسجيل 2613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 245851 حالة.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3539 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 191161 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2407 حالات وفاة.
وقالت الوزارة: بلغ عدد الحالات الحرجة 2188.
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
03:07 PM
اخر تعديل
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
04:14 PM
"الصحة" تعلن تسجيل 2613 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 245851
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 17 يوليو 2020، تسجيل 2613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 245851 حالة.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3539 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 191161 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2407 حالات وفاة.
وقالت الوزارة: بلغ عدد الحالات الحرجة 2188.