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أمير الرياض يبحث مع رئيس "المياه الوطنية" إيصال الخدمات لمستشفى بـ"الدرعية"

إضافة إلى زيادة ساعات الضخ في الأحياء والمعالجة البيئية لها

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، وعدد من مسؤولي المياه.

وقدّم "الموكلي"، إيجازًا حول المشاريع الحالية والخطط المستقبلية لشركة المياه الوطنية في منطقة الرياض، بما يحقق الأهداف التنموية لخدمة مدينة الرياض ومحافظاتها، وتوفير خدمات مائية مستدامة بمنطقة الرياض بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بتقديم كل ما من شأنه راحة المواطن ورفاهيته.

وبحث خلال الاستقبال، إيصال المياه والخدمات البيئية لمستشفى شمال الرياض بالدرعية تمهيداً لتشغيله، إضافة إلى زيادة ساعات الضخ في الأحياء والمعالجة البيئية لها.

وأكد أمير منطقة الرياض، تقديم جميع الخدمات للمواطنين وكل ما يحقق الأهداف المنشودة، خلال الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

أمير الرياض الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يبحث مع رئيس "المياه الوطنية" إيصال الخدمات لمستشفى بـ"الدرعية"
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، وعدد من مسؤولي المياه.

وقدّم "الموكلي"، إيجازًا حول المشاريع الحالية والخطط المستقبلية لشركة المياه الوطنية في منطقة الرياض، بما يحقق الأهداف التنموية لخدمة مدينة الرياض ومحافظاتها، وتوفير خدمات مائية مستدامة بمنطقة الرياض بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بتقديم كل ما من شأنه راحة المواطن ورفاهيته.

وبحث خلال الاستقبال، إيصال المياه والخدمات البيئية لمستشفى شمال الرياض بالدرعية تمهيداً لتشغيله، إضافة إلى زيادة ساعات الضخ في الأحياء والمعالجة البيئية لها.

وأكد أمير منطقة الرياض، تقديم جميع الخدمات للمواطنين وكل ما يحقق الأهداف المنشودة، خلال الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
05:25 PM

أمير الرياض يبحث مع رئيس "المياه الوطنية" إيصال الخدمات لمستشفى بـ"الدرعية"

إضافة إلى زيادة ساعات الضخ في الأحياء والمعالجة البيئية لها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,527

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، وعدد من مسؤولي المياه.

وقدّم "الموكلي"، إيجازًا حول المشاريع الحالية والخطط المستقبلية لشركة المياه الوطنية في منطقة الرياض، بما يحقق الأهداف التنموية لخدمة مدينة الرياض ومحافظاتها، وتوفير خدمات مائية مستدامة بمنطقة الرياض بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بتقديم كل ما من شأنه راحة المواطن ورفاهيته.

وبحث خلال الاستقبال، إيصال المياه والخدمات البيئية لمستشفى شمال الرياض بالدرعية تمهيداً لتشغيله، إضافة إلى زيادة ساعات الضخ في الأحياء والمعالجة البيئية لها.

وأكد أمير منطقة الرياض، تقديم جميع الخدمات للمواطنين وكل ما يحقق الأهداف المنشودة، خلال الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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