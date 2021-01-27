سعودية تقدِّم المناهج الدراسية بـ"الإيقاع الموسيقي".. وتثبت مدى تأثير "الأناشيد" على سرعة تعليم الأطفال

التجربة لقيت نجاحًا كبيرًا وساعدت على تبسيط الدروس وتشجيع التلاميذ على التحصيل

خاضت الباحثة السعودية مشاعل حمود الشبيب تجربة فريدة من نوعها؛ إذ استطاعت أن تقدم المناهج الدراسية وفقًا لإيقاع الموسيقى. وقد لاقت هذه التجربة نجاحًا كبيرًا لدى تلاميذ المدارس، وكشفت عن تبسيط الدروس، وتشجيع التلاميذ على الإقبال على تحصيل العلم، فضلاً عن سرعة استيعابهم للمناهج.

وعلى أرض الواقع قامت الباحثة مشاعل بتطبيق دراستها على إحدى رياض الأطفال الخاصة في مدينة الرياض، وأثبتت النتائج مدى تأثير الإيقاع الموسيقي على سرعة تعليم أطفال الروضة؛ إذ إن الأناشيد تمثل لونًا من الألوان المحببة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، خاصة المصاحبة بإيقاع يزيد من حماسهم لها، وإقبالهم عليها؛ كون الطفل يشعر بأنه عنصر فعّال باشتراكه مع زملائه في إلقاء المنظومة الشعرية التي ترتبط في أذهان الأطفال بأنهم يؤدونها في أطيب أوقاتهم. كما أنها وسيلة مجدية في تحسين العديد من مناطق المخ المرتبطة بعملية التعليم والتعلم، كما تساعد الأطفال الخجولين والمتهيبين النطق منفردين؛ إذ يحتاج الإيقاع إلى غناء جماعي، يساعد الأطفال على التفاعل والتحدث والنطق.

كذلك فإن الأناشيد المصاحبة بالإيقاع تأخذ الأطفال بتجويد النطق، وإخراج الحروف من مخارجها، وتنمِّي أيضًا التذوق الإيقاعي للنغم اللفظي، والاستماع وآدابه.. واللافت للنظر أن حب الطفل للإيقاع الموسيقي وللأناشيد يبدأ منذ السنوات الأولى من حياته؛ إذ يميل الأطفال في تلك المرحلة إلى ترديد الأغاني المصاحبة بالإيقاع كلما سمعوا الموسيقى، خاصة الأغاني التي تتسم بمناسبة كلماتها لعمر الأطفال بالجُمل القصيرة المنسجمة في سياق الإيقاع.

وكانت مشاعل قد حصلت على درجة الدكتوراه عام 2014 من جامعة عين شمس المصرية في وقت لم يكن يُسمح فيه بتدريس الموسيقى بالسعودية، وكان عنوان رسالتها (تأثير برنامج متكامل للأناشيد المصاحبة بالإيقاع في تنمية الإلقاء المعبِّر والطلاقة اللغوية وتحصيل بعض المفاهيم الأساسية لأطفال مرحلة رياض الأطفال بالسعودية).