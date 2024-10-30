النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أكاديمي": مبادرة "السعودية الخضراء" ستُوفّر الوقود النظيف للمركبات

"آل عسيف" يؤكّد لـ"سبق" أنها ستحِد من انبعاثات الغاز الكربوني

قال الأكاديمي المتخصّص في علم الكيمياء، "سلطان بن علي آل عسيف"؛ إن مبادرة السعودية الخضراء ستُوفّر الوقود النظيف لعديدٍ من السيارات والشاحنات والسفن، وستعمل كمصدرٍ للطاقة النظيفة لتحِد بذلك من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، كما تُعد خطوة جبّارة ونموذجاً رائداً لدول العالم في تحديد خريطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

جاء ذلك تفاعلاً مع المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد، عن "السعودية الخضراء" التي تُعد إحدى مبادرات المملكة 2030، وجرى إطلاق مرحلتها الأولى.

وتحدّث "آل عسيف"؛ من جانب تخصّصه الأكاديمي، وقال لـ"سبق": الكيمياء الخضراء تعني كيمياء مستدامة تهدف لتحويل كل العمليات الكيميائية إلى عمليات فعالة، آمنة، متجددة، اقتصادية.

وأضاف: "تُنتج ما يُسمى الهيدروجين الأخضر" الذي يتم إنتاجه بطريقة صديقة للبيئة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل الرياح والشمس من خلال فصل جزيئات الهيدروجين عن الأكسجين الموجود في الماء بعملية التحليل الكهربائي.

وعن استثمار السعودية في هذا المشروع، أضاف "آل عسيف": أُطلِق مشروع الهيدروجين الأخضر لتطوير مجتمع خالٍ من الكربون، الأمر الذي يشكّل رمزاً لمعيشة استثنائية تمثل الرؤية التي يطمح لها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وواصل حديثه، بالقول: "يوفر هذا المشروع الوقود النظيف لعديدٍ من السيارات والشاحنات والسفن، وسيعمل كمصدرٍ للطاقة النظيفة ليحد بذلك من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في العالم".

وتابع: سيُغيّر هذا المشروع اتجاه استخدام الوقود باعتبار المملكة العربية السعودية تُخطّط لأن تُصبح أكبر مصدر للنفط والغاز والهيدروجين الأخضر للعالم في المستقبل من خلال بنائها أكبر مشروع لتصدير الهيدروجين الأخضر البديل للنفط في مدينة نيوم".

وأردف "آل عسيف": يُشتق الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي من خلال عملية إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار، والذي يتم الحصول عليه عند حبس ثاني أكسيد الكربون المنبعث فيُعاد استخدامه أو يُخزّن.

وقال: السعودية تمتلك واحداً من أكبر مشروعات الغاز الطبيعي في العالم، حيث تستثمر حقل الجافورة لإنتاج الهيدروجين الأزرق بقيمة 110 مليارات دولار، وفقاً لتصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي قال إن السعودية من أكبر المراهنين في العالم على الهيدروجين الأزرق.


وأشار إلى أن حديث سمو ولي العهد، عن "الحياد الصفري" يُعد مصطلحاً لأجل الوصول إلى توازن يحد من آثار التغير المناخي وتقليل الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي كثاني أكسيد الكربون، والتي تسبّب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية من خلال تجنب إنتاج أي انبعاث كربوني، وإيجاد طرق لإزالتها وعزلها كزرع الأشجار، والاستثمار في الطاقة البديلة "النظيفة"، التي تستهدف المملكة، كما تحدّث سموه عن الوصول للحياد الصفري في عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أكاديمي": مبادرة "السعودية الخضراء" ستُوفّر الوقود النظيف للمركبات
سبق

قال الأكاديمي المتخصّص في علم الكيمياء، "سلطان بن علي آل عسيف"؛ إن مبادرة السعودية الخضراء ستُوفّر الوقود النظيف لعديدٍ من السيارات والشاحنات والسفن، وستعمل كمصدرٍ للطاقة النظيفة لتحِد بذلك من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، كما تُعد خطوة جبّارة ونموذجاً رائداً لدول العالم في تحديد خريطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

جاء ذلك تفاعلاً مع المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد، عن "السعودية الخضراء" التي تُعد إحدى مبادرات المملكة 2030، وجرى إطلاق مرحلتها الأولى.

وتحدّث "آل عسيف"؛ من جانب تخصّصه الأكاديمي، وقال لـ"سبق": الكيمياء الخضراء تعني كيمياء مستدامة تهدف لتحويل كل العمليات الكيميائية إلى عمليات فعالة، آمنة، متجددة، اقتصادية.

وأضاف: "تُنتج ما يُسمى الهيدروجين الأخضر" الذي يتم إنتاجه بطريقة صديقة للبيئة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل الرياح والشمس من خلال فصل جزيئات الهيدروجين عن الأكسجين الموجود في الماء بعملية التحليل الكهربائي.

وعن استثمار السعودية في هذا المشروع، أضاف "آل عسيف": أُطلِق مشروع الهيدروجين الأخضر لتطوير مجتمع خالٍ من الكربون، الأمر الذي يشكّل رمزاً لمعيشة استثنائية تمثل الرؤية التي يطمح لها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وواصل حديثه، بالقول: "يوفر هذا المشروع الوقود النظيف لعديدٍ من السيارات والشاحنات والسفن، وسيعمل كمصدرٍ للطاقة النظيفة ليحد بذلك من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في العالم".

وتابع: سيُغيّر هذا المشروع اتجاه استخدام الوقود باعتبار المملكة العربية السعودية تُخطّط لأن تُصبح أكبر مصدر للنفط والغاز والهيدروجين الأخضر للعالم في المستقبل من خلال بنائها أكبر مشروع لتصدير الهيدروجين الأخضر البديل للنفط في مدينة نيوم".

وأردف "آل عسيف": يُشتق الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي من خلال عملية إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار، والذي يتم الحصول عليه عند حبس ثاني أكسيد الكربون المنبعث فيُعاد استخدامه أو يُخزّن.

وقال: السعودية تمتلك واحداً من أكبر مشروعات الغاز الطبيعي في العالم، حيث تستثمر حقل الجافورة لإنتاج الهيدروجين الأزرق بقيمة 110 مليارات دولار، وفقاً لتصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي قال إن السعودية من أكبر المراهنين في العالم على الهيدروجين الأزرق.


وأشار إلى أن حديث سمو ولي العهد، عن "الحياد الصفري" يُعد مصطلحاً لأجل الوصول إلى توازن يحد من آثار التغير المناخي وتقليل الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي كثاني أكسيد الكربون، والتي تسبّب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية من خلال تجنب إنتاج أي انبعاث كربوني، وإيجاد طرق لإزالتها وعزلها كزرع الأشجار، والاستثمار في الطاقة البديلة "النظيفة"، التي تستهدف المملكة، كما تحدّث سموه عن الوصول للحياد الصفري في عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
02:07 PM

"أكاديمي": مبادرة "السعودية الخضراء" ستُوفّر الوقود النظيف للمركبات

"آل عسيف" يؤكّد لـ"سبق" أنها ستحِد من انبعاثات الغاز الكربوني

A A A
عمر السبيعي - الرياض
1
1,116

قال الأكاديمي المتخصّص في علم الكيمياء، "سلطان بن علي آل عسيف"؛ إن مبادرة السعودية الخضراء ستُوفّر الوقود النظيف لعديدٍ من السيارات والشاحنات والسفن، وستعمل كمصدرٍ للطاقة النظيفة لتحِد بذلك من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، كما تُعد خطوة جبّارة ونموذجاً رائداً لدول العالم في تحديد خريطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

جاء ذلك تفاعلاً مع المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد، عن "السعودية الخضراء" التي تُعد إحدى مبادرات المملكة 2030، وجرى إطلاق مرحلتها الأولى.

وتحدّث "آل عسيف"؛ من جانب تخصّصه الأكاديمي، وقال لـ"سبق": الكيمياء الخضراء تعني كيمياء مستدامة تهدف لتحويل كل العمليات الكيميائية إلى عمليات فعالة، آمنة، متجددة، اقتصادية.

وأضاف: "تُنتج ما يُسمى الهيدروجين الأخضر" الذي يتم إنتاجه بطريقة صديقة للبيئة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل الرياح والشمس من خلال فصل جزيئات الهيدروجين عن الأكسجين الموجود في الماء بعملية التحليل الكهربائي.

وعن استثمار السعودية في هذا المشروع، أضاف "آل عسيف": أُطلِق مشروع الهيدروجين الأخضر لتطوير مجتمع خالٍ من الكربون، الأمر الذي يشكّل رمزاً لمعيشة استثنائية تمثل الرؤية التي يطمح لها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وواصل حديثه، بالقول: "يوفر هذا المشروع الوقود النظيف لعديدٍ من السيارات والشاحنات والسفن، وسيعمل كمصدرٍ للطاقة النظيفة ليحد بذلك من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في العالم".

وتابع: سيُغيّر هذا المشروع اتجاه استخدام الوقود باعتبار المملكة العربية السعودية تُخطّط لأن تُصبح أكبر مصدر للنفط والغاز والهيدروجين الأخضر للعالم في المستقبل من خلال بنائها أكبر مشروع لتصدير الهيدروجين الأخضر البديل للنفط في مدينة نيوم".

وأردف "آل عسيف": يُشتق الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي من خلال عملية إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار، والذي يتم الحصول عليه عند حبس ثاني أكسيد الكربون المنبعث فيُعاد استخدامه أو يُخزّن.

وقال: السعودية تمتلك واحداً من أكبر مشروعات الغاز الطبيعي في العالم، حيث تستثمر حقل الجافورة لإنتاج الهيدروجين الأزرق بقيمة 110 مليارات دولار، وفقاً لتصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي قال إن السعودية من أكبر المراهنين في العالم على الهيدروجين الأزرق.


وأشار إلى أن حديث سمو ولي العهد، عن "الحياد الصفري" يُعد مصطلحاً لأجل الوصول إلى توازن يحد من آثار التغير المناخي وتقليل الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي كثاني أكسيد الكربون، والتي تسبّب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية من خلال تجنب إنتاج أي انبعاث كربوني، وإيجاد طرق لإزالتها وعزلها كزرع الأشجار، والاستثمار في الطاقة البديلة "النظيفة"، التي تستهدف المملكة، كما تحدّث سموه عن الوصول للحياد الصفري في عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,846
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,040
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,118

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة