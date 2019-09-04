عبر تويتر .. "الإسلامية" تقيم مسابقة ثقافية مصاحبة للدورة الـ41 لحفظ القرآن

خلال حساب الأمانة العامة.. وتقدم جائزتين بقيمة 2000 ريال لكل فائز يومياً

تعتزم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدولية والمحلية، إقامة مسابقة ثقافية مصاحبة لفعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، المقامة حالياً في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك عبر حساب الأمانة العامة للمسابقة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي التفاصيل: تهدف المسابقة التي تبدأ مساء اليوم الأربعاء الخامس من شهر محرم 1441هــ وتستمر لمدة ثمانية أيام، إلى تشجيع الناس للإقبال على القرآن الكريم في حفظه وتلاوته، وتحفيزهم على التدبر بمعانيه ومراجعة تفسير كلام المولى سبحانه وتعالى، إضافة إلى ذلك إبراز دور المملكة الريادي في خدمة كتاب الله الكريم طباعة ونشراً وتعليماً.



وتقدم الأمانة العامة للمسابقة جائزتين يومياً قدرها (2000) ريال لكل فائز، من خلال المشاركة في الهاشتاق المعتمد الذي تم إطلاقه تزامناً مع انطلاق المسابقة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقة عبر حساب أمانة المسابقة في تويتر @quran_gov.