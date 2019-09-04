النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبر تويتر .. "الإسلامية" تقيم مسابقة ثقافية مصاحبة للدورة الـ41 لحفظ القرآن

خلال حساب الأمانة العامة.. وتقدم جائزتين بقيمة 2000 ريال لكل فائز يومياً

تعتزم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدولية والمحلية، إقامة مسابقة ثقافية مصاحبة لفعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، المقامة حالياً في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك عبر حساب الأمانة العامة للمسابقة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي التفاصيل: تهدف المسابقة التي تبدأ مساء اليوم الأربعاء الخامس من شهر محرم 1441هــ وتستمر لمدة ثمانية أيام، إلى تشجيع الناس للإقبال على القرآن الكريم في حفظه وتلاوته، وتحفيزهم على التدبر بمعانيه ومراجعة تفسير كلام المولى سبحانه وتعالى، إضافة إلى ذلك إبراز دور المملكة الريادي في خدمة كتاب الله الكريم طباعة ونشراً وتعليماً.


وتقدم الأمانة العامة للمسابقة جائزتين يومياً قدرها (2000) ريال لكل فائز، من خلال المشاركة في الهاشتاق المعتمد الذي تم إطلاقه تزامناً مع انطلاق المسابقة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقة عبر حساب أمانة المسابقة في تويتر @quran_gov.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عبر تويتر .. "الإسلامية" تقيم مسابقة ثقافية مصاحبة للدورة الـ41 لحفظ القرآن
سبق

تعتزم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدولية والمحلية، إقامة مسابقة ثقافية مصاحبة لفعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، المقامة حالياً في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك عبر حساب الأمانة العامة للمسابقة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي التفاصيل: تهدف المسابقة التي تبدأ مساء اليوم الأربعاء الخامس من شهر محرم 1441هــ وتستمر لمدة ثمانية أيام، إلى تشجيع الناس للإقبال على القرآن الكريم في حفظه وتلاوته، وتحفيزهم على التدبر بمعانيه ومراجعة تفسير كلام المولى سبحانه وتعالى، إضافة إلى ذلك إبراز دور المملكة الريادي في خدمة كتاب الله الكريم طباعة ونشراً وتعليماً.


وتقدم الأمانة العامة للمسابقة جائزتين يومياً قدرها (2000) ريال لكل فائز، من خلال المشاركة في الهاشتاق المعتمد الذي تم إطلاقه تزامناً مع انطلاق المسابقة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقة عبر حساب أمانة المسابقة في تويتر @quran_gov.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
09:53 PM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
10:54 PM

عبر تويتر .. "الإسلامية" تقيم مسابقة ثقافية مصاحبة للدورة الـ41 لحفظ القرآن

خلال حساب الأمانة العامة.. وتقدم جائزتين بقيمة 2000 ريال لكل فائز يومياً

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
321

تعتزم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدولية والمحلية، إقامة مسابقة ثقافية مصاحبة لفعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، المقامة حالياً في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك عبر حساب الأمانة العامة للمسابقة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي التفاصيل: تهدف المسابقة التي تبدأ مساء اليوم الأربعاء الخامس من شهر محرم 1441هــ وتستمر لمدة ثمانية أيام، إلى تشجيع الناس للإقبال على القرآن الكريم في حفظه وتلاوته، وتحفيزهم على التدبر بمعانيه ومراجعة تفسير كلام المولى سبحانه وتعالى، إضافة إلى ذلك إبراز دور المملكة الريادي في خدمة كتاب الله الكريم طباعة ونشراً وتعليماً.


وتقدم الأمانة العامة للمسابقة جائزتين يومياً قدرها (2000) ريال لكل فائز، من خلال المشاركة في الهاشتاق المعتمد الذي تم إطلاقه تزامناً مع انطلاق المسابقة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقة عبر حساب أمانة المسابقة في تويتر @quran_gov.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,912
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,459
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,379
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,760

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة