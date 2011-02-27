تَعرَّف على أمين العاصمة المقدسة الجديد "القويحص "

شغل عدة مناصب في الصحة والمياه وعضوًا في الشورى أكثر من 10 سنوات

يعد المهندس محمد القويحص، الذي عينه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم أمينًا للعاصمة المقدسة، هو صاحب توصية بدل السكن لموظفي الدولة التي شهدت تفاعلاً كبيرًا في مجلس الشورى.

وقد أمضى القويحص أكثر من 11 عامًا تحت قبة مجلس الشورى، وقدم الكثير من المشروعات والمقترحات، أبرزها مشروع تعديل نظام العمل ومشروع نظام سوق العقار السعودي والاستثمار الأجنبي إلى جانب الكثير من المشروعات والمقترحات.

وحصل القويحص على الشهادة الجامعية في الهندسة التطبيقية الكيمائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1398هـ، حيث عمل مهندسًا في مركز الأبحاث والتنمية الصناعية.

وشغل القويحص عام 1404 منصب مدير عام للمشاريع والصيانة بوزارة الصحة، وعين سفيرًا بوزارة الخارجية، إلى جانب شغل منصب مدير عام بمصلحة المياه والصرف الصحي، ومستشارًا بالديوان الملكي آنذاك قبل أن يتم تعيينه عضوًا في مجلس الشورى عام 1422هـ.



