مركز التنمية بالرياض يختتم فعالية "يوم التطوع السعودي والعالمي"

تسجيل أكثر من 300 متطوع

اختتم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم الثلاثاء، فعالية "يوم التطوع السعودي العالمي" التي أطلقها مركز التنمية الاجتماعية بالرياض قبل ثلاثة أيام للجمهور الخارجي في أحد المجمعات التجارية لتوعية وتثقيف الجمهور الخارجي بأهمية التطوع.

وتضمنت الفعالية منصة متنقلة للتعريف بكيفية التسجيل بمنصة التطوع وآلية التسجيل عن طريق مسح الباركود أو عن طريق الأجهزة الإلكترونية التي تسهل إجراءات التسجيل بالمنصة؛ حيث تم تسجيل "٣٤٢" متطوعاً خلال الثلاثة أيام من الفعالية كما تم التعريف بمركز التنمية الاجتماعية بالرياض والخدمات التي يقدمها للمجتمع من خلال بروشور تعريفي بالمركز لزوار المنصة.

وذكر "الحربي" أن "الفعالية تهدف إلى المساهمة في نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وتحفيز المتطوعين والجهات الموفرة للفرص التطوعية الملائمة إلى طرح أكبر عدد منها، واستثمار الخبرات والإمكانيات للأفراد تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 بالوصول إلى مليون متطوع".