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بالصور.. "كورونا" يجرّد باريس من مظاهر الحياة

تغريم كل من يخرج من البيت دون ترخيص

التقطت مجموعة صور للعاصمة الفرنسية باريس بعد أسبوعين من بدء سريان الحجر الصحي، وهي تلخّص الأجواء الاستثنائية في شوارع عاصمة كانت إلى عهد قريب تغصّ بملايين السياح.

وتبدو ساحة تروكاديرو المقابِلة لبرج إيفل في باريس، التي تعدّ من أبرز المواقع في العاصمة الفرنسية، خاليةً من السيّاح والباعة الجوالين، فيما رجال الشرطة يجوبون الموقع الذي كنسته الرياح؛ حرصًا على تطبيق الإجراءات الوقائية الرسمية، وأبرزها الترخيص الحكومي المبرر لأي خروج من البيت؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

فالحياة تغيرت كليًّا منذ فرض الحجر الصحي في 17 مارس (آذار) لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19؛ حيث أَغلقت كل المحلات التجارية غير الأساسية أبوابها حتى 15 أبريل (نيسان) على الأقلّ، وكل خروج من البيت غير مرخص يُعاقَب عليه بغرامة 135 يورو، قد تصل في حال تجدّد المخالفة إلى 200 يورو.

وبلغ العدد الإجمالي لإصابات "كورونا" في فرنسا 52128، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 3523 شخصًا.

فرنسا باريس فيروس كورونا الجديد

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بالصور.. "كورونا" يجرّد باريس من مظاهر الحياة
سبق

التقطت مجموعة صور للعاصمة الفرنسية باريس بعد أسبوعين من بدء سريان الحجر الصحي، وهي تلخّص الأجواء الاستثنائية في شوارع عاصمة كانت إلى عهد قريب تغصّ بملايين السياح.

وتبدو ساحة تروكاديرو المقابِلة لبرج إيفل في باريس، التي تعدّ من أبرز المواقع في العاصمة الفرنسية، خاليةً من السيّاح والباعة الجوالين، فيما رجال الشرطة يجوبون الموقع الذي كنسته الرياح؛ حرصًا على تطبيق الإجراءات الوقائية الرسمية، وأبرزها الترخيص الحكومي المبرر لأي خروج من البيت؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

فالحياة تغيرت كليًّا منذ فرض الحجر الصحي في 17 مارس (آذار) لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19؛ حيث أَغلقت كل المحلات التجارية غير الأساسية أبوابها حتى 15 أبريل (نيسان) على الأقلّ، وكل خروج من البيت غير مرخص يُعاقَب عليه بغرامة 135 يورو، قد تصل في حال تجدّد المخالفة إلى 200 يورو.

وبلغ العدد الإجمالي لإصابات "كورونا" في فرنسا 52128، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 3523 شخصًا.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
07:56 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:23 PM

بالصور.. "كورونا" يجرّد باريس من مظاهر الحياة

تغريم كل من يخرج من البيت دون ترخيص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقطت مجموعة صور للعاصمة الفرنسية باريس بعد أسبوعين من بدء سريان الحجر الصحي، وهي تلخّص الأجواء الاستثنائية في شوارع عاصمة كانت إلى عهد قريب تغصّ بملايين السياح.

وتبدو ساحة تروكاديرو المقابِلة لبرج إيفل في باريس، التي تعدّ من أبرز المواقع في العاصمة الفرنسية، خاليةً من السيّاح والباعة الجوالين، فيما رجال الشرطة يجوبون الموقع الذي كنسته الرياح؛ حرصًا على تطبيق الإجراءات الوقائية الرسمية، وأبرزها الترخيص الحكومي المبرر لأي خروج من البيت؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

فالحياة تغيرت كليًّا منذ فرض الحجر الصحي في 17 مارس (آذار) لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19؛ حيث أَغلقت كل المحلات التجارية غير الأساسية أبوابها حتى 15 أبريل (نيسان) على الأقلّ، وكل خروج من البيت غير مرخص يُعاقَب عليه بغرامة 135 يورو، قد تصل في حال تجدّد المخالفة إلى 200 يورو.

وبلغ العدد الإجمالي لإصابات "كورونا" في فرنسا 52128، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 3523 شخصًا.

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