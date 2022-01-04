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التعليم: إطلاق "ترتيب" لتعزيز الجودة وتحديد مستوى أداء المدارس والمكاتب وإدارات التعليم

بالتنسيق بين الوزارة وهيئة تقويم التدريب.. لتغطية الاختبارات المعيارية التي تنفّذها للقبول الجامعي

حققت جهود التكامل بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ بناء منظومة معلوماتية للوصول إلى تحديد مستوى المدارس والمكاتب وإدارات التعليم، وتجويد التعليم العام، وتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، إلى جانب إتاحة المعلومات حول أداء طلبة المدارس، ومساعدة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم.

يأتي إطلاق "مؤشر ترتيب"، ضمن أبرز الجهود المستمرة بين الوزارة والهيئة، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إطلاقه أخيراً لتغطية الاختبارات المعيارية التي تنفّذها على طلبة التعليم العام للقبول الجامعي (القدرات العامة والتحصيلي) في المدارس الثانوية، إلى جانب إتاحة ميزة البحث المفصل على مستوى مكاتب وإدارات التعليم، وعلى المستوى الوطني لمدارس البنين والبنات، إضافة إلى إمكانية البحث على خارطة المملكة، والبحث عن مدرسة معينة أو اختيارها مباشرةً من الخارطة.

ويسهم المؤشر في التنافس البنّاء بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس، وذلك من خلال تحديد المستويات واحتساب الدرجات؛ بناءً على متوسط درجات الطلبة في اختبارات القبول خلال آخر ثلاثة أعوام دراسية، وعرض النتائج النهائية إما بالترتيب في قائمة شاملة، أو باستخدام المواقع الجغرافية على خارطة المملكة.

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التعليم: إطلاق "ترتيب" لتعزيز الجودة وتحديد مستوى أداء المدارس والمكاتب وإدارات التعليم
سبق

حققت جهود التكامل بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ بناء منظومة معلوماتية للوصول إلى تحديد مستوى المدارس والمكاتب وإدارات التعليم، وتجويد التعليم العام، وتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، إلى جانب إتاحة المعلومات حول أداء طلبة المدارس، ومساعدة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم.

يأتي إطلاق "مؤشر ترتيب"، ضمن أبرز الجهود المستمرة بين الوزارة والهيئة، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إطلاقه أخيراً لتغطية الاختبارات المعيارية التي تنفّذها على طلبة التعليم العام للقبول الجامعي (القدرات العامة والتحصيلي) في المدارس الثانوية، إلى جانب إتاحة ميزة البحث المفصل على مستوى مكاتب وإدارات التعليم، وعلى المستوى الوطني لمدارس البنين والبنات، إضافة إلى إمكانية البحث على خارطة المملكة، والبحث عن مدرسة معينة أو اختيارها مباشرةً من الخارطة.

ويسهم المؤشر في التنافس البنّاء بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس، وذلك من خلال تحديد المستويات واحتساب الدرجات؛ بناءً على متوسط درجات الطلبة في اختبارات القبول خلال آخر ثلاثة أعوام دراسية، وعرض النتائج النهائية إما بالترتيب في قائمة شاملة، أو باستخدام المواقع الجغرافية على خارطة المملكة.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
09:33 AM

التعليم: إطلاق "ترتيب" لتعزيز الجودة وتحديد مستوى أداء المدارس والمكاتب وإدارات التعليم

بالتنسيق بين الوزارة وهيئة تقويم التدريب.. لتغطية الاختبارات المعيارية التي تنفّذها للقبول الجامعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت جهود التكامل بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ بناء منظومة معلوماتية للوصول إلى تحديد مستوى المدارس والمكاتب وإدارات التعليم، وتجويد التعليم العام، وتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، إلى جانب إتاحة المعلومات حول أداء طلبة المدارس، ومساعدة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم.

يأتي إطلاق "مؤشر ترتيب"، ضمن أبرز الجهود المستمرة بين الوزارة والهيئة، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إطلاقه أخيراً لتغطية الاختبارات المعيارية التي تنفّذها على طلبة التعليم العام للقبول الجامعي (القدرات العامة والتحصيلي) في المدارس الثانوية، إلى جانب إتاحة ميزة البحث المفصل على مستوى مكاتب وإدارات التعليم، وعلى المستوى الوطني لمدارس البنين والبنات، إضافة إلى إمكانية البحث على خارطة المملكة، والبحث عن مدرسة معينة أو اختيارها مباشرةً من الخارطة.

ويسهم المؤشر في التنافس البنّاء بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس، وذلك من خلال تحديد المستويات واحتساب الدرجات؛ بناءً على متوسط درجات الطلبة في اختبارات القبول خلال آخر ثلاثة أعوام دراسية، وعرض النتائج النهائية إما بالترتيب في قائمة شاملة، أو باستخدام المواقع الجغرافية على خارطة المملكة.

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