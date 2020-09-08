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الفيصلي يعزز صفوفه.. ويوقع مع إسماعيل عمر لثلاث سنوات

اللاعب كان قريبًا من التوقيع للأهلي.. قادمًا من جدة

أعلن نادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط إسماعيل عمر للعب ضمن صفوف الفريق الكروي الأول، بداية من الموسم الجديد، وذلك في مقر النادي بمدينة حرمة بعقد يمتد لثلاث سنوات قادماً من نادي جدة.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "وقعت إدارة النادي برئاسة فهد المدلج عقداً احترافياً يمتد لثلاث سنوات مع اللاعب إسماعيل عمر 28 عامًا ”وسط” قادماً من نادي جدة".


من جانب آخر قدمت إدارة النادي شكرها لوكيل اللاعب أحمد المزيني على الاحترافية العالية في إنهاء المفاوضات، متمنين للاعب مزيداً من التوفيق لتقديم ما يرضي طموحات جماهير ومحبي الفيصلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصلي يعزز صفوفه.. ويوقع مع إسماعيل عمر لثلاث سنوات
سبق

أعلن نادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط إسماعيل عمر للعب ضمن صفوف الفريق الكروي الأول، بداية من الموسم الجديد، وذلك في مقر النادي بمدينة حرمة بعقد يمتد لثلاث سنوات قادماً من نادي جدة.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "وقعت إدارة النادي برئاسة فهد المدلج عقداً احترافياً يمتد لثلاث سنوات مع اللاعب إسماعيل عمر 28 عامًا ”وسط” قادماً من نادي جدة".


من جانب آخر قدمت إدارة النادي شكرها لوكيل اللاعب أحمد المزيني على الاحترافية العالية في إنهاء المفاوضات، متمنين للاعب مزيداً من التوفيق لتقديم ما يرضي طموحات جماهير ومحبي الفيصلي.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
08:54 PM

الفيصلي يعزز صفوفه.. ويوقع مع إسماعيل عمر لثلاث سنوات

اللاعب كان قريبًا من التوقيع للأهلي.. قادمًا من جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط إسماعيل عمر للعب ضمن صفوف الفريق الكروي الأول، بداية من الموسم الجديد، وذلك في مقر النادي بمدينة حرمة بعقد يمتد لثلاث سنوات قادماً من نادي جدة.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "وقعت إدارة النادي برئاسة فهد المدلج عقداً احترافياً يمتد لثلاث سنوات مع اللاعب إسماعيل عمر 28 عامًا ”وسط” قادماً من نادي جدة".


من جانب آخر قدمت إدارة النادي شكرها لوكيل اللاعب أحمد المزيني على الاحترافية العالية في إنهاء المفاوضات، متمنين للاعب مزيداً من التوفيق لتقديم ما يرضي طموحات جماهير ومحبي الفيصلي.

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