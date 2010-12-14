مصر.. أعد العريس كل شيء لحفل زفافه ثم مات

أسرته: كان بصحة جيدة وقضى الليلة مع أصدقائه

توفي شاب مصري بمحافظة الشرقية، شرقي القاهرة، ليلة الحنة؛ ليتحول الفرح إلى مأتم، وسط حزن كبير من أهالي وأقارب العروسين.

وفي التفاصيل، حَسَب صحيفة "اليوم السابع"؛ فقد اتشحت قرية "بني منصور" التابعة لمركز "أولاد صقر" بالشرقية، بالسواد، وتعالت الصرخات، بعدما انقلب فرح عائلة "غبن" إلى مأتم لوفاة العريس الشاب ليلة الحنة؛ حيث توفي محمد متولي علي غبن (25 سنة)، الذي كان من المقرر إقامة حفل الحناء "الغمرة" الثلاثاء، والزفاف الأربعاء على عروسه التي عَقَد قرانه عليها منذ أيام.

وأكدت أسرة العريس الفقيد، أن محمد كان بصحة جيدة، وأنه قبل وفاته شارك وأصدقاؤه والأسرة في نقل عفش العروسة لشقة الزوجية، وقضى الليلة ساهرًا مع أصدقائه ثم عاد للمنزل.. وفي الصباح توجهت والدته لإيقاظه -بعد تأخره في النوم- لتوصيل عروسه للكوافير استعدادًا للفرح؛ فوجدته في حالة إعياء لا يستطع التنفس.

وأسرع الأهل بالفقيد إلى المستشفى -لتقديم الإسعافات الأولية- الذي بدوره حَوَّله إلى طوارئ مستشفى الزقازيق؛ إلا أنه توفي فور وصوله.

وكشف التقرير الأوليّ للحالة الصحية، تعرض العريس لهبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى وفاته.