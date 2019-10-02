بالصور.. "وقار" تطلق سلسلة برامج وفعاليات مجتمعية لكبار السن

بهدف زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي لدى كافة شرائح المجتمع بهم

أطلقت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، سلسلة برامج وفعاليات مجتمعية لكبار السن؛ تزامنًا مع مناسبة "اليوم العالمي لكبار السن"، تحت شعار "رحلة إلى المساواة العمرية" الذي يصادف 1 أكتوبر من كل عام.

وقال المدير التنفيذي لجمعية "وقار" عبدالعزيز الهدلق: تأتي مشاركة "وقار" للاحتفال بهذه المناسبة؛ انطلاقًا من القيم والثوابت الإسلامية الداعية إلى رعاية كبار السن والعناية والاهتمام بهم، وإبراز دورهم في تنمية وخدمة المجتمع، وقدرتهم على العطاء، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم المهنية والعلمية، ومساندتهم ورفع مستوى الوعي بحقوقهم والاهتمام بهم.

وأضاف: أعدت "وقار" برنامجًا بهذه المناسبة، يشتمل على تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات؛ بهدف زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي لدى كافة شرائح المجتمع بفئة كبار السن؛ وخدمتهم.

وأردف: احتفالية وقار لهذا العام ستكون متميزة وفاعلة مع المجتمع المحيط بهم، وستبدأ من اليوم؛ حيث تم إطلاق وحدة وقار للاستشارات الهاتفية التي نهدف من خلالها إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق لكبار السن مع الأسرة والمجتمع في مختلف المجالات.

وتابع: نظّمت "وقار" دورة تدريبية خاصة للمستشارين والمستشارات بعنوان "المستشار لكبار السن"؛ ليتدربوا على مزيد من المهارات المهنية لخدمة هذه الفئة الغالية علينا جميعًا.

وقال "الهدلق": شاركت "وقار" بعدد من الأركان التعريفية والتوعوية التثقيفية للزوار، تَمَثّلت في استشعار المجتمع أهمية مساندة كبار السن وتوقيرهم، وتذكيرهم بأهمية رعاية من لديهم من كبار السن، وعن كون مشاغل الحياة يجب ألا تبعدهم عنهم وعن رعايتهم والاهتمام بهم، كما تم استعراض لمحة عامة عن الخدمات المقدمة لفئة كبار السن من قِبَل جمعية "وقار"، وأهم الاحتياجات التي تفتقدها هذه الفئة الغالية.

وأضاف: نفذت الأركان التي حظيت بإقبال عدد من الزوار؛ في كلٍّ من "مستشفى الملك فيصل التخصصي، ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين، وفندق كراون بلازا، الأحوال المدنية برويال مول"؛ وذلك ضمن مبادرات "وقار" المجتمعية. بالإضافة لمشاركتها بتصميم "موشن جرافيك"، بعنوان "الرحلة إلى المساواة العمرية"، والذي هدف إلى عدم التمييز والتقييم وفقًا للسن؛ وإنما للكفاءة أو القدرة على العمل.

وأردف: هناك العديد من الحقوق الإنسانية ينبغي اتباعها لرعاية شؤون كبار السن من قِبَل الأسر في جميع المجتمعات، وهي أبواب خير تعود بالثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى لفاعلها، ومن أهمها الرعاية والاهتمام، وتوقير الكبار، وعدم الإساءة إليهم، والإنفاق المادي الكريم عليهم.