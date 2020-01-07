مصادر: القوات الأمريكية تعيد انتشارها في بغداد استعدادًا لمواجهة ميليشيات إيران

بدأت العملية السبت واكتملت اليوم

نقلت صحيفة "إندبندنت عربية" عن مصادر عسكرية في بغداد، أن القوات الأمريكية نفذت عملية محدودة بإعادة انتشارها في مواقع قرب العاصمة العراقية؛ استعدادًا لمرحلة جديدة من المواجهة مع الميليشيات الموالية لإيران بالعراق، بحسب ما أورد، اليوم (الثلاثاء)، موقع "روسيا اليوم".



وذكرت المصادر أن "القوات الأميركية أخلت مواقع غير حصينة شمال العاصمة العراقية، ونقلت جنودًا ومعدات إلى قواعد عسكرية شمال بغداد وغربها".



وأضافت أن العملية بدأت فجر السبت الماضي، واكتملت فجر اليوم.



واعتبرت المصادر أن هذه العملية تندرج تحت بند تقييم ساحة العمليات، في ظل تزايد التهديدات الإيرانية للمصالح الأمريكية في العراق، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.