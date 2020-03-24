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"صحة جازان": جميع مخالطي الحالة المنوَّمة بمستشفى الأمير محمد تم عزلهم

حصرهم وحجرهم صحيًّا في أحد الفنادق بالمدينة حتى ظهور النتائج المخبرية

أكدت صحة جازان عزل جميع المخالطين للحالة المنومة والتي ظهرت إيجابية إصابتها بالفيروس وأُعلن عنها عبر بيان الوزارة، مبينة أنه تم عزل جميع المخالطين لها بفندق بجازان.

وبيّن لـ"سبق"، متحدث صحة جازان محمد دراج بقوله: إشارة إلى ما يتم تداوله بخصوص تسجيل حالة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، تود صحة جازان أن توضح أن الحالة هي واحدة من الحالتين التي تم الإعلان عنها اليوم في بيان الوزارة لمريض منوم بالمستشفى، والذي أظهرت التحاليل المخبرية إيجابية الفيروس، وكما هو متبع مع كل الحالات التي يثبت إيجابيتها للفيروس، فقد تم حصر جميع المخالطين وحجرهم صحيًا بأحد الفنادق بمدينة جازان حتى ظهور النتائج المخبرية.

وأضاف: وننصح الجميع بالبقاء في منازلهم واتباع الإجراءات الوقائية التي تصدر عن وزارة الصحة، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.

جازان وزارة الصحة صحة جازان مستشفى الأمير محمد بن ناصر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جازان": جميع مخالطي الحالة المنوَّمة بمستشفى الأمير محمد تم عزلهم
سبق

أكدت صحة جازان عزل جميع المخالطين للحالة المنومة والتي ظهرت إيجابية إصابتها بالفيروس وأُعلن عنها عبر بيان الوزارة، مبينة أنه تم عزل جميع المخالطين لها بفندق بجازان.

وبيّن لـ"سبق"، متحدث صحة جازان محمد دراج بقوله: إشارة إلى ما يتم تداوله بخصوص تسجيل حالة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، تود صحة جازان أن توضح أن الحالة هي واحدة من الحالتين التي تم الإعلان عنها اليوم في بيان الوزارة لمريض منوم بالمستشفى، والذي أظهرت التحاليل المخبرية إيجابية الفيروس، وكما هو متبع مع كل الحالات التي يثبت إيجابيتها للفيروس، فقد تم حصر جميع المخالطين وحجرهم صحيًا بأحد الفنادق بمدينة جازان حتى ظهور النتائج المخبرية.

وأضاف: وننصح الجميع بالبقاء في منازلهم واتباع الإجراءات الوقائية التي تصدر عن وزارة الصحة، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
01:04 AM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
01:33 AM

"صحة جازان": جميع مخالطي الحالة المنوَّمة بمستشفى الأمير محمد تم عزلهم

حصرهم وحجرهم صحيًّا في أحد الفنادق بالمدينة حتى ظهور النتائج المخبرية

A A A
فهد كاملي - جازان
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3,409

أكدت صحة جازان عزل جميع المخالطين للحالة المنومة والتي ظهرت إيجابية إصابتها بالفيروس وأُعلن عنها عبر بيان الوزارة، مبينة أنه تم عزل جميع المخالطين لها بفندق بجازان.

وبيّن لـ"سبق"، متحدث صحة جازان محمد دراج بقوله: إشارة إلى ما يتم تداوله بخصوص تسجيل حالة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، تود صحة جازان أن توضح أن الحالة هي واحدة من الحالتين التي تم الإعلان عنها اليوم في بيان الوزارة لمريض منوم بالمستشفى، والذي أظهرت التحاليل المخبرية إيجابية الفيروس، وكما هو متبع مع كل الحالات التي يثبت إيجابيتها للفيروس، فقد تم حصر جميع المخالطين وحجرهم صحيًا بأحد الفنادق بمدينة جازان حتى ظهور النتائج المخبرية.

وأضاف: وننصح الجميع بالبقاء في منازلهم واتباع الإجراءات الوقائية التي تصدر عن وزارة الصحة، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.

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