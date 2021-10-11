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13 فائزًا بجائزة القصيم للتميز والإبداع بعدة مسارات على مستوى المملكة

تهدف لتشجيع الأفراد والمؤسسات على احتضان الأفكار والمقترحات لرفع فاعلية الأداء

حقق 13 فائزًا جائزة القصيم للتميز والإبداع بعدة مسارات على مستوى المملكة.

وأوضح الشريك المؤسس للجائزة إبراهيم بن موسى الزويد، أن هذا يأتي بفضل اهتمام ومتابعة رئيس مجلس إدارة الجائزة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة، وكذلك تفاعل فريق العمل وحرصه على التميز.

وأضاف الزويد، توافقًا مع توجيهات حكومتنا الرشيدة حفظها الله، وتماشيًا مع رؤية مملكتنا الغالية 2030 في تقديم أفضل سبل الرعاية للمواطنين والمقيمين فإن الجائزة تهدف إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني مفهوم التميز والإبداع في كل المجالات واحتضان الأفكار والمقترحات التي تساهم في رفع كفاءة وفاعلية الأداء، كما تعمل على تنمية الاعتدال ونشر الوسطية وتكريم الأفراد من الجنسين والمؤسسات الحكومية والأهلية البارزة؛ ليصبحوا نماذج مضيئة يُقتدى بهم.

واختتم بأن المنهجية العلمية والتنظيمية للجائزة تعتمد على معايير عدة أبرزها الاطلاع على الأدب المكتوب في الجوائز الأخرى للاستفادة من التجارب الرائدة علاوة على تحديد الخصائص التي تتميز بها فروع الجائزة، وبناء وتطوير المعايير الرئيسية للمسارات؛ لافتًا إلى أنه تم تشكيل فريق من المقيمين من قِبَل الأمانة العامة لإجراء عملية التقييم المكتبي والميداني لكل دورة تقييمية، فتأتي عملية اختياراتهم واستقطاب المتميزين منهم بشكل دقيق ومقنن من أصحاب الخبرة.

وأكمل "الزويد": وصل عدد المشاركين في الجائزة إلى ٦٨٢ مشاركًا، فاز أربعة في مسار التوطين، وأربعة في مسار تنمية الاعتدال ونشر الوسطية؛ فيما كان هناك فائزون في مسار المحافظة على البيئة وإنمائها، وفائز واحد في كل من الريادة في الأعمال الدبلوماسية والدولية، ومسار التميز المؤسسي، ومسار الخدمة الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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13 فائزًا بجائزة القصيم للتميز والإبداع بعدة مسارات على مستوى المملكة
سبق

حقق 13 فائزًا جائزة القصيم للتميز والإبداع بعدة مسارات على مستوى المملكة.

وأوضح الشريك المؤسس للجائزة إبراهيم بن موسى الزويد، أن هذا يأتي بفضل اهتمام ومتابعة رئيس مجلس إدارة الجائزة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة، وكذلك تفاعل فريق العمل وحرصه على التميز.

وأضاف الزويد، توافقًا مع توجيهات حكومتنا الرشيدة حفظها الله، وتماشيًا مع رؤية مملكتنا الغالية 2030 في تقديم أفضل سبل الرعاية للمواطنين والمقيمين فإن الجائزة تهدف إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني مفهوم التميز والإبداع في كل المجالات واحتضان الأفكار والمقترحات التي تساهم في رفع كفاءة وفاعلية الأداء، كما تعمل على تنمية الاعتدال ونشر الوسطية وتكريم الأفراد من الجنسين والمؤسسات الحكومية والأهلية البارزة؛ ليصبحوا نماذج مضيئة يُقتدى بهم.

واختتم بأن المنهجية العلمية والتنظيمية للجائزة تعتمد على معايير عدة أبرزها الاطلاع على الأدب المكتوب في الجوائز الأخرى للاستفادة من التجارب الرائدة علاوة على تحديد الخصائص التي تتميز بها فروع الجائزة، وبناء وتطوير المعايير الرئيسية للمسارات؛ لافتًا إلى أنه تم تشكيل فريق من المقيمين من قِبَل الأمانة العامة لإجراء عملية التقييم المكتبي والميداني لكل دورة تقييمية، فتأتي عملية اختياراتهم واستقطاب المتميزين منهم بشكل دقيق ومقنن من أصحاب الخبرة.

وأكمل "الزويد": وصل عدد المشاركين في الجائزة إلى ٦٨٢ مشاركًا، فاز أربعة في مسار التوطين، وأربعة في مسار تنمية الاعتدال ونشر الوسطية؛ فيما كان هناك فائزون في مسار المحافظة على البيئة وإنمائها، وفائز واحد في كل من الريادة في الأعمال الدبلوماسية والدولية، ومسار التميز المؤسسي، ومسار الخدمة الوطنية.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
11:11 AM

13 فائزًا بجائزة القصيم للتميز والإبداع بعدة مسارات على مستوى المملكة

تهدف لتشجيع الأفراد والمؤسسات على احتضان الأفكار والمقترحات لرفع فاعلية الأداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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حقق 13 فائزًا جائزة القصيم للتميز والإبداع بعدة مسارات على مستوى المملكة.

وأوضح الشريك المؤسس للجائزة إبراهيم بن موسى الزويد، أن هذا يأتي بفضل اهتمام ومتابعة رئيس مجلس إدارة الجائزة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة، وكذلك تفاعل فريق العمل وحرصه على التميز.

وأضاف الزويد، توافقًا مع توجيهات حكومتنا الرشيدة حفظها الله، وتماشيًا مع رؤية مملكتنا الغالية 2030 في تقديم أفضل سبل الرعاية للمواطنين والمقيمين فإن الجائزة تهدف إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني مفهوم التميز والإبداع في كل المجالات واحتضان الأفكار والمقترحات التي تساهم في رفع كفاءة وفاعلية الأداء، كما تعمل على تنمية الاعتدال ونشر الوسطية وتكريم الأفراد من الجنسين والمؤسسات الحكومية والأهلية البارزة؛ ليصبحوا نماذج مضيئة يُقتدى بهم.

واختتم بأن المنهجية العلمية والتنظيمية للجائزة تعتمد على معايير عدة أبرزها الاطلاع على الأدب المكتوب في الجوائز الأخرى للاستفادة من التجارب الرائدة علاوة على تحديد الخصائص التي تتميز بها فروع الجائزة، وبناء وتطوير المعايير الرئيسية للمسارات؛ لافتًا إلى أنه تم تشكيل فريق من المقيمين من قِبَل الأمانة العامة لإجراء عملية التقييم المكتبي والميداني لكل دورة تقييمية، فتأتي عملية اختياراتهم واستقطاب المتميزين منهم بشكل دقيق ومقنن من أصحاب الخبرة.

وأكمل "الزويد": وصل عدد المشاركين في الجائزة إلى ٦٨٢ مشاركًا، فاز أربعة في مسار التوطين، وأربعة في مسار تنمية الاعتدال ونشر الوسطية؛ فيما كان هناك فائزون في مسار المحافظة على البيئة وإنمائها، وفائز واحد في كل من الريادة في الأعمال الدبلوماسية والدولية، ومسار التميز المؤسسي، ومسار الخدمة الوطنية.

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