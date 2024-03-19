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"كورونا" يجبر إيران على إلغاء احتفالها السنوي بالتكنولوجيا النووية

درجت فيه على إعلان "إنجازاتها"

ذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، للتلفزيون الرسمي اليوم (الخميس)، أن إيران لن تحتفل باليوم الوطني السنوي للتكنولوجيا النووية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقيم إيران احتفالاً سنويًا ببرنامجها النووي تعلن خلاله عن "إنجازاتها النووية"، وفقاً لـ"رويترز".

إيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كورونا" يجبر إيران على إلغاء احتفالها السنوي بالتكنولوجيا النووية
سبق

ذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، للتلفزيون الرسمي اليوم (الخميس)، أن إيران لن تحتفل باليوم الوطني السنوي للتكنولوجيا النووية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقيم إيران احتفالاً سنويًا ببرنامجها النووي تعلن خلاله عن "إنجازاتها النووية"، وفقاً لـ"رويترز".

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
02:52 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
04:24 PM

"كورونا" يجبر إيران على إلغاء احتفالها السنوي بالتكنولوجيا النووية

درجت فيه على إعلان "إنجازاتها"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,992

ذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، للتلفزيون الرسمي اليوم (الخميس)، أن إيران لن تحتفل باليوم الوطني السنوي للتكنولوجيا النووية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقيم إيران احتفالاً سنويًا ببرنامجها النووي تعلن خلاله عن "إنجازاتها النووية"، وفقاً لـ"رويترز".

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