لانسيابية الطرق .. "بلدية قيا الطائف" تعالج آثار السيول وتزيل معوقاتها بالأودية

دعمت جهود فتح الطرق لضمان سهولة الحركة المرورية وخدمة المواطنين

نفّذت بلدية قيا أعمال معالجة آثار الأمطار والسيول في عديد من القرى التابعة جنوب الطائف، وإزاحة معوقات السيول في الأودية كافة، ودعمت جهود فتح الطرق لضمان انسيابية الحركة المرورية في الطرق كافة.

وتابعت أمانة الطائف جهود البلديات المرتبطة لاحتواء آثار الأمطار والسيول في المواقع كافة للتسهيل على السكان، وردم الحفر، ومعالجة الكسور والتصدعات في الطبقات الإسفلتية، وكسح التجمعات المائية والمستنقعات، وتكثيف جهود الصحة العامة والرش لمكافحة بؤر التكاثر الحشري.

ووجه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ وكالة البلديات المرتبطة بتنفيذ برنامج الأمطار والسيول، ومعالجة البلاغات والشكاوى كافة أولاً بأول، والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية المختصة كافة بما يحقق المصلحة العامة.