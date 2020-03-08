"الأرصاد" تبشّر: حالة مطرية متوقعة نهاية الأسبوع
قالت: إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أن هناك مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله تعالى- خلال نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت الهيئة عن الحالة: يصاحبها رياح نشطة مثيرة للغبار تؤثر في مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة، وسيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً.
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"الأرصاد" تبشّر: حالة مطرية متوقعة نهاية الأسبوع
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-08
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أن هناك مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله تعالى- خلال نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت الهيئة عن الحالة: يصاحبها رياح نشطة مثيرة للغبار تؤثر في مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة، وسيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً.
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:59 AM
اخر تعديل
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
03:11 PM
"الأرصاد" تبشّر: حالة مطرية متوقعة نهاية الأسبوع
قالت: إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أن هناك مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله تعالى- خلال نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت الهيئة عن الحالة: يصاحبها رياح نشطة مثيرة للغبار تؤثر في مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة، وسيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً.