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لليوم الثالث.. هذه الدولة بلا وفيات وارتفاع طفيف في إصابات "كورونا"

سجلت 27 حالة جديدة رفعت إجمالي المصابين إلى 2792 حالة و47 وفاة

سجلت السلطات الصحية في تايلاند 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون وفيات لليوم الثالث على التوالي.

وجاء في بيان اليوم الاثنين: بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 2792، بعد تسجيل 27 حالة جديدة، وعدد الوفيات بقي عند مستواه 47، كما تم شفاء 1995 مصابًا.

وأضاف البيان بحسب "روسيا اليوم": "لا تزال العاصمة بانكوك أكثر المناطق المصابة بالفيروس.. لاحظنا تغييرًا في ديناميكيات انتشار هذا الوباء في الأيام الأخيرة، مع تراجع في عدد الإصابات اليومية؛ إذ لم تسجل بعض المقاطعات ولا إصابة واحدة جديدة بالفيروس في الأيام الـ28 الماضية".

فيروس كورونا الجديد

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لليوم الثالث.. هذه الدولة بلا وفيات وارتفاع طفيف في إصابات "كورونا"
سبق

سجلت السلطات الصحية في تايلاند 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون وفيات لليوم الثالث على التوالي.

وجاء في بيان اليوم الاثنين: بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 2792، بعد تسجيل 27 حالة جديدة، وعدد الوفيات بقي عند مستواه 47، كما تم شفاء 1995 مصابًا.

وأضاف البيان بحسب "روسيا اليوم": "لا تزال العاصمة بانكوك أكثر المناطق المصابة بالفيروس.. لاحظنا تغييرًا في ديناميكيات انتشار هذا الوباء في الأيام الأخيرة، مع تراجع في عدد الإصابات اليومية؛ إذ لم تسجل بعض المقاطعات ولا إصابة واحدة جديدة بالفيروس في الأيام الـ28 الماضية".

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
10:25 AM

لليوم الثالث.. هذه الدولة بلا وفيات وارتفاع طفيف في إصابات "كورونا"

سجلت 27 حالة جديدة رفعت إجمالي المصابين إلى 2792 حالة و47 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت السلطات الصحية في تايلاند 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون وفيات لليوم الثالث على التوالي.

وجاء في بيان اليوم الاثنين: بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 2792، بعد تسجيل 27 حالة جديدة، وعدد الوفيات بقي عند مستواه 47، كما تم شفاء 1995 مصابًا.

وأضاف البيان بحسب "روسيا اليوم": "لا تزال العاصمة بانكوك أكثر المناطق المصابة بالفيروس.. لاحظنا تغييرًا في ديناميكيات انتشار هذا الوباء في الأيام الأخيرة، مع تراجع في عدد الإصابات اليومية؛ إذ لم تسجل بعض المقاطعات ولا إصابة واحدة جديدة بالفيروس في الأيام الـ28 الماضية".

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