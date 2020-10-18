النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شراكة مجتمعية بين ناديي القادسية والوحدة

تهدف إلى تبادل الخبرات

قام الرئيس التنفيذي لنادي القادسية نايف آل صاحب، والرئيس التنفيذي لنادي الوحدة بمكة المكرمة حسن دحلان ، بإبرام شراكة مجتمعية بين الناديين بين شوطي مباراة الوحدة والقادسية التي أُقيمت على ملعب الملك عبد العزيز بالشرائع بمكة المكرمة، وبحضور كلٍ من بدر الرجيب وعصام بركاتي مشرفي قسم المسؤولية الاجتماعية بالناديين.

وتهدف الشراكة إلى تبادل الخبرات وإقامة فعاليات مشتركة بين الناديين من خلال المسابقات الرياضية بين الناديين والتي تهدف إلى خدمة المجتمع والعمل على نبذ التعصب الرياضي.

وتعد هذه الشراكة بداية الشراكات المجتمعية لهذا الموسم الرياضي لنادي القادسية، وتهدف الشراكة لخدمة مجتمعنا الرياضي بشكل خاص والمجتمع بشكل عام بين نادي القادسية ونادي الوحدة في جانب المسؤولية المجتمعية.

كما تعد هذه الشراكة أول شراكة تعقد بين ناديين رياضيين سعوديين للمسؤولية الاجتماعية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
شراكة مجتمعية بين ناديي القادسية والوحدة
سبق

قام الرئيس التنفيذي لنادي القادسية نايف آل صاحب، والرئيس التنفيذي لنادي الوحدة بمكة المكرمة حسن دحلان ، بإبرام شراكة مجتمعية بين الناديين بين شوطي مباراة الوحدة والقادسية التي أُقيمت على ملعب الملك عبد العزيز بالشرائع بمكة المكرمة، وبحضور كلٍ من بدر الرجيب وعصام بركاتي مشرفي قسم المسؤولية الاجتماعية بالناديين.

وتهدف الشراكة إلى تبادل الخبرات وإقامة فعاليات مشتركة بين الناديين من خلال المسابقات الرياضية بين الناديين والتي تهدف إلى خدمة المجتمع والعمل على نبذ التعصب الرياضي.

وتعد هذه الشراكة بداية الشراكات المجتمعية لهذا الموسم الرياضي لنادي القادسية، وتهدف الشراكة لخدمة مجتمعنا الرياضي بشكل خاص والمجتمع بشكل عام بين نادي القادسية ونادي الوحدة في جانب المسؤولية المجتمعية.

كما تعد هذه الشراكة أول شراكة تعقد بين ناديين رياضيين سعوديين للمسؤولية الاجتماعية.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
11:43 PM

شراكة مجتمعية بين ناديي القادسية والوحدة

تهدف إلى تبادل الخبرات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
37

قام الرئيس التنفيذي لنادي القادسية نايف آل صاحب، والرئيس التنفيذي لنادي الوحدة بمكة المكرمة حسن دحلان ، بإبرام شراكة مجتمعية بين الناديين بين شوطي مباراة الوحدة والقادسية التي أُقيمت على ملعب الملك عبد العزيز بالشرائع بمكة المكرمة، وبحضور كلٍ من بدر الرجيب وعصام بركاتي مشرفي قسم المسؤولية الاجتماعية بالناديين.

وتهدف الشراكة إلى تبادل الخبرات وإقامة فعاليات مشتركة بين الناديين من خلال المسابقات الرياضية بين الناديين والتي تهدف إلى خدمة المجتمع والعمل على نبذ التعصب الرياضي.

وتعد هذه الشراكة بداية الشراكات المجتمعية لهذا الموسم الرياضي لنادي القادسية، وتهدف الشراكة لخدمة مجتمعنا الرياضي بشكل خاص والمجتمع بشكل عام بين نادي القادسية ونادي الوحدة في جانب المسؤولية المجتمعية.

كما تعد هذه الشراكة أول شراكة تعقد بين ناديين رياضيين سعوديين للمسؤولية الاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,022
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,080
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,493

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة