"صحة مكة" تنفي لـ"سبق" ما تضمنه تسجيل صوتي حول مستشفى النور

تم الرفع للنيابة لاتخاذ الإجراء

نفت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، صحة الرسالة الصوتية المتداولة والتي تحذر فيها من مراجعة أو التوجه إلى مستشفى النور، واعتباره مكاناً موبوءا حالياً.

وقال متحدث صحة منطقة مكة حمد المقاطي لـ"سبق": إن "الرسالة وما ورد فيها غير صحيح، وتم الرفع إلى النيابة العامة لاتباع الإجراءات في مثل هذه الحالات وما ينتج عنها من إثارة للبلبلة ونشر الشائعات"، داعياً إلى أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.

يُذكر أن الرسالة الصوتية جاء فيها أحد الأشخاص يحذر من الدخول إلى مستشفى النور التخصصي بمكة، مدعياً صحة مصادره عن أطباء وأقارب له، أفادوه بانتشار فيروس "كورونا" بعد أن قدم طبيب مصري من مصر إلى المستشفى وهو مريض، ونقل المرض للموجودين مما استدعى إغلاق المستشفى واعتباره حجر صحي وهو ما نفته "صحة مكة".