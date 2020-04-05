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"الحبوب" تعلن جاهزيتها لبدء موسم استلام القمح المحلي للموسم الثاني

عبر منصة "محصولي".. طوّرت خدماتها الإلكترونية لمزيد من التسهيلات

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والمتضمن تكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتارًا؛ وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى عن بدء موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1441/ 1442هـ) من خلال منصة "محصولي" على موقع المؤسسة الإلكتروني اعتبارًا من اليوم الأحد 12 شعبان 1441هـ الموافق 5 أبريل 2020م.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، جاهزية المؤسسة وفروعها المحددة لبدء إجراءات الاستلام؛ حيث تم تفعيل منصة "محصولي" عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية التي تمكّن المزارع من اختيار حزم من الخدمات عن طريق المنصة مثل اختيار مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف ووصولًا إلى إيداع مستحقات المزارع المالية والتي ستتم فور إقفال الحساب بعد اكتمال التوريد دون الحاجة للحضور إلى فروع المؤسسة.

وحرصت المؤسسة هذا الموسم على تطوير خدماتها الإلكترونية لتحقيق المزيد من التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة؛ خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أعداد المزارعين المسجلين للتوريد هذا العام؛ حيث بلغ عدد المزارعين الذين تم تسجيلهم من قِبَل وزارة البيئة والمياه والزراعة، (3120) مزارعًا مقابل عدد (2764) مزارعًا تم تسجيلهم الموسم الماضي بزيادة (12.2%).

وستقوم المؤسسة من خلال خدماتها المتاحة عبر منصة "محصولي" بتوجيه رسالة نصية لكل المزارعين المسجلين متضمنة معلومات بيانات الدخول على الرابط التالي: www.sago.gov.sa/f.

المؤسسة العامة للحبوب القمح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب" تعلن جاهزيتها لبدء موسم استلام القمح المحلي للموسم الثاني
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والمتضمن تكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتارًا؛ وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى عن بدء موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1441/ 1442هـ) من خلال منصة "محصولي" على موقع المؤسسة الإلكتروني اعتبارًا من اليوم الأحد 12 شعبان 1441هـ الموافق 5 أبريل 2020م.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، جاهزية المؤسسة وفروعها المحددة لبدء إجراءات الاستلام؛ حيث تم تفعيل منصة "محصولي" عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية التي تمكّن المزارع من اختيار حزم من الخدمات عن طريق المنصة مثل اختيار مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف ووصولًا إلى إيداع مستحقات المزارع المالية والتي ستتم فور إقفال الحساب بعد اكتمال التوريد دون الحاجة للحضور إلى فروع المؤسسة.

وحرصت المؤسسة هذا الموسم على تطوير خدماتها الإلكترونية لتحقيق المزيد من التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة؛ خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أعداد المزارعين المسجلين للتوريد هذا العام؛ حيث بلغ عدد المزارعين الذين تم تسجيلهم من قِبَل وزارة البيئة والمياه والزراعة، (3120) مزارعًا مقابل عدد (2764) مزارعًا تم تسجيلهم الموسم الماضي بزيادة (12.2%).

وستقوم المؤسسة من خلال خدماتها المتاحة عبر منصة "محصولي" بتوجيه رسالة نصية لكل المزارعين المسجلين متضمنة معلومات بيانات الدخول على الرابط التالي: www.sago.gov.sa/f.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
01:23 PM

"الحبوب" تعلن جاهزيتها لبدء موسم استلام القمح المحلي للموسم الثاني

عبر منصة "محصولي".. طوّرت خدماتها الإلكترونية لمزيد من التسهيلات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والمتضمن تكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتارًا؛ وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى عن بدء موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1441/ 1442هـ) من خلال منصة "محصولي" على موقع المؤسسة الإلكتروني اعتبارًا من اليوم الأحد 12 شعبان 1441هـ الموافق 5 أبريل 2020م.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، جاهزية المؤسسة وفروعها المحددة لبدء إجراءات الاستلام؛ حيث تم تفعيل منصة "محصولي" عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية التي تمكّن المزارع من اختيار حزم من الخدمات عن طريق المنصة مثل اختيار مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف ووصولًا إلى إيداع مستحقات المزارع المالية والتي ستتم فور إقفال الحساب بعد اكتمال التوريد دون الحاجة للحضور إلى فروع المؤسسة.

وحرصت المؤسسة هذا الموسم على تطوير خدماتها الإلكترونية لتحقيق المزيد من التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة؛ خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أعداد المزارعين المسجلين للتوريد هذا العام؛ حيث بلغ عدد المزارعين الذين تم تسجيلهم من قِبَل وزارة البيئة والمياه والزراعة، (3120) مزارعًا مقابل عدد (2764) مزارعًا تم تسجيلهم الموسم الماضي بزيادة (12.2%).

وستقوم المؤسسة من خلال خدماتها المتاحة عبر منصة "محصولي" بتوجيه رسالة نصية لكل المزارعين المسجلين متضمنة معلومات بيانات الدخول على الرابط التالي: www.sago.gov.sa/f.

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