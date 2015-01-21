بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع شيخ الأزهر قضايا الدعوة

خلال لقائهما بمقر المشيخة في القاهرة اليوم

استقبل الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمقر المشيخة في القاهرة اليوم، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق له الذي يزور جمهورية مصر العربية حالياً؛ للمشاركة في مؤتمر بناء الشخصية الوطنية الذي نظمته وزارة الأوقاف خلال اليومين الماضيين.

وأعرب شيخ الأزهر في بداية الاستقبال عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على ما يقدمانه من جهود طيبة للإسلام والمسلمين.

من جانبه، عبّر الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن شكره وتقديره لشيخ الأزهر على حفاوة الاستقبال التي لقيها، منوها بدور الأزهر ومكانته في العالم أجمع.

وتبادل الجانبان عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما ما يتعلق بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.

حضر الاستقبال نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، كما حضره من الجانب المصري القائم بأعمال وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، ومسؤول المراسم بالمشيخة السفير قدري عبدالمطلب.