وزارة الاتصالات تطلق 5 مبادرات جديدة لدعم الرياضات الإلكترونية

الأهداف تشمل تحفيز أبناء وبنات الوطن على ابتكار ألعابهم الخاصة

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إطلاق خمس مبادرات جديدة، ضمن بطولة "لاعبون بلا حدود" التي تقيمها بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وتهدف المبادرات إلى دعم قطاع الألعاب الإلكترونية، وتحفيز أبناء وبنات الوطن والشباب العالمي لابتكار وتطوير ألعابهم الخاصة وإيجاد حلول رقمية في المجالات ذات الصلة.

ويخوض المتنافسون في أولى المبادرات المختصة بالألعاب الإلكترونية للهواتف الذكية، الهادفة إلى تحفيز رواد الأعمال في مجال الألعاب الإلكترونية لتطوير ألعاب تنافس الألعاب العالمية للهواتف الذكية، التي تستهدف شركات اللعبة الواحدة لتطويرها وتسهيل التوسع ووصولها للأسواق المحلية والعالمية، حيث ستبدأ بمرحلة قبول المشاريع ثم تأهلها للمراحل النهائية، وإعلان الفائزين بالمنح لكل مشروع، بالإضافة لأحقية الالتحاق بمسرعة ألعاب إلكترونية، وتوفير مقر عمل لمدة سنة.

وستركز المبادرة الثانية "اصنعها والعبها للناشئين في ThinkTech " على تدريب شباب وفتيات الوطن في مجال الألعاب الإلكترونية وتنمية مهاراتهم، إضافةً إلى تحفيز الناشئين ومساعدتهم على اكتشاف مواهبهم في مجال الألعاب الإلكترونية والمجال التقني، والاستثمار في مجال الألعاب الإلكترونية.

وتهدف هاتان المبادرتان إلى تنمية اقتصاد المملكة بما يحقق رؤية المملكة 2030.

كما تم الإعلان عن مبادرة ثالثة وهي "اللقاءات الرقمية في الألعاب الإلكترونية"، والتي تعتزم الوزارة ممثلةً في مبادرتها "ThinkTech" من خلالها إقامة حلقات نقاش حول عالم صناعة وتطوير الألعاب، مستهدفين في ذلك فئات مختلفة تشمل المهتمين في مجال تطوير الألعاب واللاعبين والمستثمرين، بالإضافة إلى رواد الأعمال.

وتستهدف المبادرة الرابعة "ThinkTech Talk"، بشكل خاص، المهتمين والخبراء في مجال تطوير الألعاب والمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع؛ إذ تقوم فكرتها على إقامة ملتقى افتراضي لعرض أفكار وتجارب الأفراد في مجال تطوير الألعاب والاستثمار فيها على غرار مؤتمر تيدكس للتحدث حول تجاربهم في صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية وصولاً إلى الإسهام في نشر الوعي حول عالم صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية، وتسليط الضوء حول التجارب المحلية والعالمية في تطوير الألعاب الإلكترونية.

وستركز المبادرة الأخيرة "معسكر همة لتطوير الألعاب"، التي ستديرها وتشرف عليها الأكاديمية السعودية الرقمية، والتي تعد إحدى مبادرات الوزارة الهادفة إلى بناء قدرات رقمية وطنية ذات كفاءة عالية، على توفير التدريب والتعليم المكثف لشباب الوطن في مجال تطوير الألعاب من خلال التعرف على محرك "Unity" واستخدام لغة البرمجة "#C"، وصولاً لتوفير كوادر وطنية مؤهلة لسوق الألعاب الإلكترونية.

وأكد وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية الدكتور أحمد الثنيان أن الوزارة ممثلةً في مبادرتها الذكية ThinkTech نجحت في دعم جهود الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والإسهام في رسم مشهد متميّز لهذه الصناعة الحديثة والمبتكرة.

وأشار إلى تطلع الوزارة الدائم للمضي قدماً وتعميق الشراكة أكثر فأكثر مع الاتحاد لمواصلة بناء قطاع ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية بمواصفات عالمية في ظل الإمكانات التقنية والرقمية الهائلة التي تذخر بها المملكة، بما يسهم في تسريع نمو الرياضات الإلكترونية بها حتى تصبح مركزاً متميزاً لمجتمعها العالمي.

يشار إلى أن التسجيل في أولى المبادرات الخمس سيكون متاحاً بتاريخ 7 من يونيو الجاري عبر منصة "لاعبون بلا حدود".