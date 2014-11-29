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السومة يعادل رقم الشمراني .. ويقترب من لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين

سجل الهدف رقم 126 في مرمى الفيصلي

عادل النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي رقم ناصر الشمراني الهداف التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل السومة الهدف الأول لفريقه في مرمى الفيصلي في الدقيقة 28 من زمن اللقاء ليساعد فريقه بحصد ثلاث نقاط مهمة من المباراة التي انتهت 2-1 لحساب الجولة 6 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الهدف تمكن السومة من معادلة رقم الهداف التاريخي للدوري السعودي ناصر الشمراني لاعب ( الوحدة والهلال والشباب والاتحاد) سابقًا، برصيد 126 هدفًا ليتقاسم اللاعبان صدارة لائحة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتاج مهاجم الأهلي إلى تسجيل لهدف واحد ليكسر رقم الشمراني ليصبح الهداف التاريخي لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته موسم 2008- 2009.

وشارك عمر السومة مع النادي الأهلي في 136 مباراة بمسابقة دوري المحترفين السعودي سجل خلالها 126 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف النادي الأهلي صيف 2014 قادمًا من القادسية الكويتي.

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السومة يعادل رقم الشمراني .. ويقترب من لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين
سبق

عادل النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي رقم ناصر الشمراني الهداف التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل السومة الهدف الأول لفريقه في مرمى الفيصلي في الدقيقة 28 من زمن اللقاء ليساعد فريقه بحصد ثلاث نقاط مهمة من المباراة التي انتهت 2-1 لحساب الجولة 6 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الهدف تمكن السومة من معادلة رقم الهداف التاريخي للدوري السعودي ناصر الشمراني لاعب ( الوحدة والهلال والشباب والاتحاد) سابقًا، برصيد 126 هدفًا ليتقاسم اللاعبان صدارة لائحة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتاج مهاجم الأهلي إلى تسجيل لهدف واحد ليكسر رقم الشمراني ليصبح الهداف التاريخي لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته موسم 2008- 2009.

وشارك عمر السومة مع النادي الأهلي في 136 مباراة بمسابقة دوري المحترفين السعودي سجل خلالها 126 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف النادي الأهلي صيف 2014 قادمًا من القادسية الكويتي.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
10:04 PM
اخر تعديل
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
11:08 PM

السومة يعادل رقم الشمراني .. ويقترب من لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين

سجل الهدف رقم 126 في مرمى الفيصلي

A A A
محمود الحمد - الرياض
0
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عادل النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي رقم ناصر الشمراني الهداف التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل السومة الهدف الأول لفريقه في مرمى الفيصلي في الدقيقة 28 من زمن اللقاء ليساعد فريقه بحصد ثلاث نقاط مهمة من المباراة التي انتهت 2-1 لحساب الجولة 6 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الهدف تمكن السومة من معادلة رقم الهداف التاريخي للدوري السعودي ناصر الشمراني لاعب ( الوحدة والهلال والشباب والاتحاد) سابقًا، برصيد 126 هدفًا ليتقاسم اللاعبان صدارة لائحة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتاج مهاجم الأهلي إلى تسجيل لهدف واحد ليكسر رقم الشمراني ليصبح الهداف التاريخي لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته موسم 2008- 2009.

وشارك عمر السومة مع النادي الأهلي في 136 مباراة بمسابقة دوري المحترفين السعودي سجل خلالها 126 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف النادي الأهلي صيف 2014 قادمًا من القادسية الكويتي.

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