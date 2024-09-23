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شاهد.. "غواصون" يؤدون العرضة من أعماق البحر بالزي السعودي

احتفالًا باليوم الوطني الـ89

ابتكر فريق صدى الأعماق المتخصص في الغوص، طريقة جديدة للتعبير عن فرحتهم وابتهاجهم باليوم الوطني الـ89 للمملكة، والذي يحمل شعار "همة حتى القمة"؛ وذلك بتأدية العرضة السعودية بزيها المتعارف عليه "ثوب المرودن والصاية" من على عمق 50 مترًا تحت البحر، حاملين معهم العلم السعودي والطبول وصور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وتمت هذه المبادرة من قبل فريق يضم نحو 12 غواصًا على درجة عالية من الاحترافية؛ وهم: علاء الرشيدي، حسن بخش، ثامر رجب، غازي القثامي، نايف المطرفي، حسام الجهني، محمد القثامي، طالع عسيري، طارق الحازمي، بندر رجب، فهد السلماني، عبدالعزيز مرزا.

وأكد الفريق لـ"سبق" أن هذه الخطوة جاءت للتعبير عن ابتهاجهم ومشاركتهم الوطن فرحة هذا اليوم الغالي من داخل الأعماق، مشيرين إلى أن هذا العمل يعبر عن تمنياتهم بمزيد من التقدم والازدهار.

يشار إلى أن فريق صدى الأعماق هو فريق غوص متخصص في عمل مناسبات وطنية وخليجية وعربية من أعماق البحر، ويتكون من أكثر من ٣٠ غواصًا؛ حيث إنه متنوع في التخصصات من مدربين محترفين عالمين، ومصورين متخصصين في التصوير المائي.

وكانت بداية انطلاق الفكرة عام ٢٠٠٦، وقد تم تطويرها حتى وصولها لهذا المستوى؛ حيث يعتبر الغوص بكامل الزي السعودي من أصعب المهام، ولكن بالتدريب المستمر تمكّن الفريق من تأدية المهمة؛ حيث تمت المشاركة أكثر من ٧ سنوات في تصوير مناسبات خليجية في كلٍّ من: الإمارات، والكويت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "غواصون" يؤدون العرضة من أعماق البحر بالزي السعودي
سبق

ابتكر فريق صدى الأعماق المتخصص في الغوص، طريقة جديدة للتعبير عن فرحتهم وابتهاجهم باليوم الوطني الـ89 للمملكة، والذي يحمل شعار "همة حتى القمة"؛ وذلك بتأدية العرضة السعودية بزيها المتعارف عليه "ثوب المرودن والصاية" من على عمق 50 مترًا تحت البحر، حاملين معهم العلم السعودي والطبول وصور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وتمت هذه المبادرة من قبل فريق يضم نحو 12 غواصًا على درجة عالية من الاحترافية؛ وهم: علاء الرشيدي، حسن بخش، ثامر رجب، غازي القثامي، نايف المطرفي، حسام الجهني، محمد القثامي، طالع عسيري، طارق الحازمي، بندر رجب، فهد السلماني، عبدالعزيز مرزا.

وأكد الفريق لـ"سبق" أن هذه الخطوة جاءت للتعبير عن ابتهاجهم ومشاركتهم الوطن فرحة هذا اليوم الغالي من داخل الأعماق، مشيرين إلى أن هذا العمل يعبر عن تمنياتهم بمزيد من التقدم والازدهار.

يشار إلى أن فريق صدى الأعماق هو فريق غوص متخصص في عمل مناسبات وطنية وخليجية وعربية من أعماق البحر، ويتكون من أكثر من ٣٠ غواصًا؛ حيث إنه متنوع في التخصصات من مدربين محترفين عالمين، ومصورين متخصصين في التصوير المائي.

وكانت بداية انطلاق الفكرة عام ٢٠٠٦، وقد تم تطويرها حتى وصولها لهذا المستوى؛ حيث يعتبر الغوص بكامل الزي السعودي من أصعب المهام، ولكن بالتدريب المستمر تمكّن الفريق من تأدية المهمة؛ حيث تمت المشاركة أكثر من ٧ سنوات في تصوير مناسبات خليجية في كلٍّ من: الإمارات، والكويت.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
07:33 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
10:28 PM

شاهد.. "غواصون" يؤدون العرضة من أعماق البحر بالزي السعودي

احتفالًا باليوم الوطني الـ89

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
9
9,773

ابتكر فريق صدى الأعماق المتخصص في الغوص، طريقة جديدة للتعبير عن فرحتهم وابتهاجهم باليوم الوطني الـ89 للمملكة، والذي يحمل شعار "همة حتى القمة"؛ وذلك بتأدية العرضة السعودية بزيها المتعارف عليه "ثوب المرودن والصاية" من على عمق 50 مترًا تحت البحر، حاملين معهم العلم السعودي والطبول وصور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وتمت هذه المبادرة من قبل فريق يضم نحو 12 غواصًا على درجة عالية من الاحترافية؛ وهم: علاء الرشيدي، حسن بخش، ثامر رجب، غازي القثامي، نايف المطرفي، حسام الجهني، محمد القثامي، طالع عسيري، طارق الحازمي، بندر رجب، فهد السلماني، عبدالعزيز مرزا.

وأكد الفريق لـ"سبق" أن هذه الخطوة جاءت للتعبير عن ابتهاجهم ومشاركتهم الوطن فرحة هذا اليوم الغالي من داخل الأعماق، مشيرين إلى أن هذا العمل يعبر عن تمنياتهم بمزيد من التقدم والازدهار.

يشار إلى أن فريق صدى الأعماق هو فريق غوص متخصص في عمل مناسبات وطنية وخليجية وعربية من أعماق البحر، ويتكون من أكثر من ٣٠ غواصًا؛ حيث إنه متنوع في التخصصات من مدربين محترفين عالمين، ومصورين متخصصين في التصوير المائي.

وكانت بداية انطلاق الفكرة عام ٢٠٠٦، وقد تم تطويرها حتى وصولها لهذا المستوى؛ حيث يعتبر الغوص بكامل الزي السعودي من أصعب المهام، ولكن بالتدريب المستمر تمكّن الفريق من تأدية المهمة؛ حيث تمت المشاركة أكثر من ٧ سنوات في تصوير مناسبات خليجية في كلٍّ من: الإمارات، والكويت.

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