مجلس الوزراء يقر سياسات حساب المواطن وبدء تصحيح بعض منتجات الطاقة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم.
وأقر مجلس الوزراء في الجلسة سياسات الأهلية والاستحقاق لبرنامج حساب المواطن كما أقر البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة .
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم.
وأقر مجلس الوزراء في الجلسة سياسات الأهلية والاستحقاق لبرنامج حساب المواطن كما أقر البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة .
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم.
وأقر مجلس الوزراء في الجلسة سياسات الأهلية والاستحقاق لبرنامج حساب المواطن كما أقر البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة .
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم.
وأقر مجلس الوزراء في الجلسة سياسات الأهلية والاستحقاق لبرنامج حساب المواطن كما أقر البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة .