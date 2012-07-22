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"الصحة": تسجيل 1162 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1386 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة العالمية تدعو إلى تقاسم جرعات لقاحات كورونا بشكل عادل

طالبت بإزالة جميع العوائق التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاحات

دعت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى تقاسم جرعات لقاحات كوفيد 19 بسرعة، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاحات وتمويلها لتحقيق التوزيع المنصف للجرعات.
وأكدت المنظمتان في بيان مشترك أن التسريع في زيادة تصنيع اللقاحات وتقاسمها مع البلدان النامية كان يمكنه أن يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي العالمي للعام الجاري يقدر بـ38 مليار دولار إضافية, مشيرة إلى أن عدم المساواة في توزيع اللقاحات سيكون له تأثير عميق وطويل الأجل على الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأوضحت المنظمتان أن ارتفاع سعر جرعة اللقاح يمثل ضغطاً كبيراً على النظم الصحية الهشة، ويقوض برامج التحصين الروتينية والخدمات الصحية الأساسية، وقد يؤدي إلى زيادات مقلقة في الإصابات بالحصبة والالتهابات بشكل عام, لافتةً الانتباه إلى خطورة "دلتا" والمتحورات الأخرى التي من المرجح أن تجبر البلدان على اتخاذ إجراءات وقائية وإغلاق من جديد وبما يهدد بعكس مسار التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم أن عدم المساواة في اللقاحات هو أكبر عقبة أمام العالم للقضاء على الوباء، والتعافي منه وبائياً واقتصادياً وأخلاقياً.

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الصحة العالمية تدعو إلى تقاسم جرعات لقاحات كورونا بشكل عادل
سبق

دعت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى تقاسم جرعات لقاحات كوفيد 19 بسرعة، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاحات وتمويلها لتحقيق التوزيع المنصف للجرعات.
وأكدت المنظمتان في بيان مشترك أن التسريع في زيادة تصنيع اللقاحات وتقاسمها مع البلدان النامية كان يمكنه أن يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي العالمي للعام الجاري يقدر بـ38 مليار دولار إضافية, مشيرة إلى أن عدم المساواة في توزيع اللقاحات سيكون له تأثير عميق وطويل الأجل على الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأوضحت المنظمتان أن ارتفاع سعر جرعة اللقاح يمثل ضغطاً كبيراً على النظم الصحية الهشة، ويقوض برامج التحصين الروتينية والخدمات الصحية الأساسية، وقد يؤدي إلى زيادات مقلقة في الإصابات بالحصبة والالتهابات بشكل عام, لافتةً الانتباه إلى خطورة "دلتا" والمتحورات الأخرى التي من المرجح أن تجبر البلدان على اتخاذ إجراءات وقائية وإغلاق من جديد وبما يهدد بعكس مسار التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم أن عدم المساواة في اللقاحات هو أكبر عقبة أمام العالم للقضاء على الوباء، والتعافي منه وبائياً واقتصادياً وأخلاقياً.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
12:32 PM

الصحة العالمية تدعو إلى تقاسم جرعات لقاحات كورونا بشكل عادل

طالبت بإزالة جميع العوائق التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاحات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى تقاسم جرعات لقاحات كوفيد 19 بسرعة، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاحات وتمويلها لتحقيق التوزيع المنصف للجرعات.
وأكدت المنظمتان في بيان مشترك أن التسريع في زيادة تصنيع اللقاحات وتقاسمها مع البلدان النامية كان يمكنه أن يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي العالمي للعام الجاري يقدر بـ38 مليار دولار إضافية, مشيرة إلى أن عدم المساواة في توزيع اللقاحات سيكون له تأثير عميق وطويل الأجل على الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأوضحت المنظمتان أن ارتفاع سعر جرعة اللقاح يمثل ضغطاً كبيراً على النظم الصحية الهشة، ويقوض برامج التحصين الروتينية والخدمات الصحية الأساسية، وقد يؤدي إلى زيادات مقلقة في الإصابات بالحصبة والالتهابات بشكل عام, لافتةً الانتباه إلى خطورة "دلتا" والمتحورات الأخرى التي من المرجح أن تجبر البلدان على اتخاذ إجراءات وقائية وإغلاق من جديد وبما يهدد بعكس مسار التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم أن عدم المساواة في اللقاحات هو أكبر عقبة أمام العالم للقضاء على الوباء، والتعافي منه وبائياً واقتصادياً وأخلاقياً.

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