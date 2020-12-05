تنبيه لحالة سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

مع رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات: صبيا، وأبو عريش، وبيش، وأحد المسارحة، والدير بني مالك، والريث، والطوال، وصامطة، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وفرسان، وهروب، وضمد، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.