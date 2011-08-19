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"بندر ينبع" يدشن عيادة المتدرب الصحي لرفع نسبة الوعي والتحكم الذاتي للأمراض المزمنة

للحد من المضاعفات والتعايش مع المرض عن طريق جلسات تثقيفية وعلاجية لكل مراجع

دشن القطاع الصحي بمحافظة ينبع- ممثل بمركز البندر بالتعاون مع شركة صحة المجتمع الطبي العام بتوفير طبيب استشاري أمراض باطنية لعيادة المتدرب الصحي والتي تهدف إلى تحقيق قصص نجاح مع مرضى الأمراض المزمنة ذات معدلات عالية وغير مسيطر عليها إلى معدلات طبيعية لمساعدتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.

وتهدف مبادرة عيادات المتدرب الصحي إلى رفع نسبة الوعي ودرجة التحكم الذاتي للأمراض المزمنة للحد من المضاعفات والتعايش مع المرض وذلك عن طريق جلسات تثقيفية وعلاجية لكل مراجع حسب حالته الصحية لمتابعته وتقييمه مما ينعكس على جودة الحياة للمراجع وتهدف بشكل رئيس إلى تعزيز مفهوم الرعاية الصحية الذاتية لدى أفراد المجتمع وتماشيًا مع مبادرات التحول الوطني لرؤية المملكة 2030.

ويعد برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين ويهدف البرنامج إلى توجيه موارد المجتمع للمجالات ذات الأولوية وتسهيل عملية إسهام المجتمع في التنمية الصحية من خلال تنظيم وتشجيع العطاء الخيري في المجال الصحي وتطوير منظومة التطوع الصحي للممارسين الصحيين وبناء قدرات الكيانات الصحية الأهلية وغير الربحية وتشجيع التوسع فيها وتعزيز المبادرات المجتمعية للأفراد في المجال الصحي.

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"بندر ينبع" يدشن عيادة المتدرب الصحي لرفع نسبة الوعي والتحكم الذاتي للأمراض المزمنة
سبق

دشن القطاع الصحي بمحافظة ينبع- ممثل بمركز البندر بالتعاون مع شركة صحة المجتمع الطبي العام بتوفير طبيب استشاري أمراض باطنية لعيادة المتدرب الصحي والتي تهدف إلى تحقيق قصص نجاح مع مرضى الأمراض المزمنة ذات معدلات عالية وغير مسيطر عليها إلى معدلات طبيعية لمساعدتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.

وتهدف مبادرة عيادات المتدرب الصحي إلى رفع نسبة الوعي ودرجة التحكم الذاتي للأمراض المزمنة للحد من المضاعفات والتعايش مع المرض وذلك عن طريق جلسات تثقيفية وعلاجية لكل مراجع حسب حالته الصحية لمتابعته وتقييمه مما ينعكس على جودة الحياة للمراجع وتهدف بشكل رئيس إلى تعزيز مفهوم الرعاية الصحية الذاتية لدى أفراد المجتمع وتماشيًا مع مبادرات التحول الوطني لرؤية المملكة 2030.

ويعد برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين ويهدف البرنامج إلى توجيه موارد المجتمع للمجالات ذات الأولوية وتسهيل عملية إسهام المجتمع في التنمية الصحية من خلال تنظيم وتشجيع العطاء الخيري في المجال الصحي وتطوير منظومة التطوع الصحي للممارسين الصحيين وبناء قدرات الكيانات الصحية الأهلية وغير الربحية وتشجيع التوسع فيها وتعزيز المبادرات المجتمعية للأفراد في المجال الصحي.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
11:04 PM

"بندر ينبع" يدشن عيادة المتدرب الصحي لرفع نسبة الوعي والتحكم الذاتي للأمراض المزمنة

للحد من المضاعفات والتعايش مع المرض عن طريق جلسات تثقيفية وعلاجية لكل مراجع

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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دشن القطاع الصحي بمحافظة ينبع- ممثل بمركز البندر بالتعاون مع شركة صحة المجتمع الطبي العام بتوفير طبيب استشاري أمراض باطنية لعيادة المتدرب الصحي والتي تهدف إلى تحقيق قصص نجاح مع مرضى الأمراض المزمنة ذات معدلات عالية وغير مسيطر عليها إلى معدلات طبيعية لمساعدتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.

وتهدف مبادرة عيادات المتدرب الصحي إلى رفع نسبة الوعي ودرجة التحكم الذاتي للأمراض المزمنة للحد من المضاعفات والتعايش مع المرض وذلك عن طريق جلسات تثقيفية وعلاجية لكل مراجع حسب حالته الصحية لمتابعته وتقييمه مما ينعكس على جودة الحياة للمراجع وتهدف بشكل رئيس إلى تعزيز مفهوم الرعاية الصحية الذاتية لدى أفراد المجتمع وتماشيًا مع مبادرات التحول الوطني لرؤية المملكة 2030.

ويعد برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين ويهدف البرنامج إلى توجيه موارد المجتمع للمجالات ذات الأولوية وتسهيل عملية إسهام المجتمع في التنمية الصحية من خلال تنظيم وتشجيع العطاء الخيري في المجال الصحي وتطوير منظومة التطوع الصحي للممارسين الصحيين وبناء قدرات الكيانات الصحية الأهلية وغير الربحية وتشجيع التوسع فيها وتعزيز المبادرات المجتمعية للأفراد في المجال الصحي.

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