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جريمة أثناء لقاء صحفي.. مقتل الضيف وإصابة المُحاور

في واقعة نادرة، قُتل رجل يُشتبه في أنه تاجر مخدرات، بالرصاص في شمال المكسيك، خلال مقابلة صحفية مع محطة "ناشونال جيوغرافيك"؛ فيما أصيب الصحفي المحاور في الهجوم، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وحسب "سكاي نيوز"، وقع الهجوم مساء الجمعة في حي شعبي في سيوداد خواريس؛ حيث معدل الجريمة مرتفع جدًّا في ولاية تشيواوا قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

وقالت النيابة العامة في الولاية في بيان: "قُتل تاجر مخدرات مفترض، عندما كان يُجري -على ما يبدو- مقابلة مع فريق تلفزيوني؛ فقد وصل رجال مسلحون من عصابة خصم له وأطلقوا النار".

وأوضحت النيابة أن الصحفي الأمريكي نُقل إلى مستشفى في المدينة؛ حيث يعالج من إصابة الرصاص في القدم.

ونُقل أفراد فريق التصوير الآخرون -الذين لم يتم الكشف عن جنسياتهم- إلى الولايات المتحدة السبت.

وتعتبر المكسيك من أخطر دول العالم على الصحفيين، مع مقتل نحو 100 منهم منذ عام 2000، على خلفية أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي.

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جريمة أثناء لقاء صحفي.. مقتل الضيف وإصابة المُحاور
سبق

في واقعة نادرة، قُتل رجل يُشتبه في أنه تاجر مخدرات، بالرصاص في شمال المكسيك، خلال مقابلة صحفية مع محطة "ناشونال جيوغرافيك"؛ فيما أصيب الصحفي المحاور في الهجوم، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وحسب "سكاي نيوز"، وقع الهجوم مساء الجمعة في حي شعبي في سيوداد خواريس؛ حيث معدل الجريمة مرتفع جدًّا في ولاية تشيواوا قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

وقالت النيابة العامة في الولاية في بيان: "قُتل تاجر مخدرات مفترض، عندما كان يُجري -على ما يبدو- مقابلة مع فريق تلفزيوني؛ فقد وصل رجال مسلحون من عصابة خصم له وأطلقوا النار".

وأوضحت النيابة أن الصحفي الأمريكي نُقل إلى مستشفى في المدينة؛ حيث يعالج من إصابة الرصاص في القدم.

ونُقل أفراد فريق التصوير الآخرون -الذين لم يتم الكشف عن جنسياتهم- إلى الولايات المتحدة السبت.

وتعتبر المكسيك من أخطر دول العالم على الصحفيين، مع مقتل نحو 100 منهم منذ عام 2000، على خلفية أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
11:58 AM

جريمة أثناء لقاء صحفي.. مقتل الضيف وإصابة المُحاور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في واقعة نادرة، قُتل رجل يُشتبه في أنه تاجر مخدرات، بالرصاص في شمال المكسيك، خلال مقابلة صحفية مع محطة "ناشونال جيوغرافيك"؛ فيما أصيب الصحفي المحاور في الهجوم، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وحسب "سكاي نيوز"، وقع الهجوم مساء الجمعة في حي شعبي في سيوداد خواريس؛ حيث معدل الجريمة مرتفع جدًّا في ولاية تشيواوا قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

وقالت النيابة العامة في الولاية في بيان: "قُتل تاجر مخدرات مفترض، عندما كان يُجري -على ما يبدو- مقابلة مع فريق تلفزيوني؛ فقد وصل رجال مسلحون من عصابة خصم له وأطلقوا النار".

وأوضحت النيابة أن الصحفي الأمريكي نُقل إلى مستشفى في المدينة؛ حيث يعالج من إصابة الرصاص في القدم.

ونُقل أفراد فريق التصوير الآخرون -الذين لم يتم الكشف عن جنسياتهم- إلى الولايات المتحدة السبت.

وتعتبر المكسيك من أخطر دول العالم على الصحفيين، مع مقتل نحو 100 منهم منذ عام 2000، على خلفية أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي.

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