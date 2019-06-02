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مفتي المملكة ينوه بجهود "الإسلامية" في خدمة الإسلام والمسلمين

أكد أنها تحقق توجيهات ورؤى وتطلعات القيادة الرشيدة

أشاد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ، بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، محققة بذلك توجيهات ورؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في هذه البلاد المباركة التي تعاهد قادتها على خدمة الإسلام والمسلمين وتحكيم شرع الله والعناية بالدعوة إلى الله ونشر قيم وتعاليم الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين.

جاء ذلك خلال الكلمة الترحيبية التي ألقاها على هامش الزيارة التي قام بها وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، بمنزل سماحته بمكة المكرمة يوم أمس.

وأثنى سماحته على العمل الدؤوب لكافة قطاعات الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله ونشر القيم الإسلامية والدعوة الوسطية السليمة، منوهًا في هذا السياق بدور الدعاة في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ونشاطهم الدعوي الملموس، واهتمام الفرع بتحسين المساجد وفرشها وصيانتها على الوجه المطلوب، وفق توجيهات الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.

كما استمع الجميع إلى توجيهات ونصح سماحة المفتي التي ارتكزت في مضامينها على أهمية مضاعفة الجهد في الدعوة إلى الله وخدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون لمنطقة مكة المكرمة والحرص على تكثير الخير وهداية الناس وفق المنهج الذي سار عليه المصطفى ــ صلى الله عليه وسلم ــ والسلف الصالح.

حضر اللقاء مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله الجويبري، ومدير إدارة الدعوة والتوعية العلمية بالفرع أسامة الصيقل، وعدد من منسوبي الفرع من الدعاة والإداريين.

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مفتي المملكة ينوه بجهود "الإسلامية" في خدمة الإسلام والمسلمين
سبق

أشاد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ، بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، محققة بذلك توجيهات ورؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في هذه البلاد المباركة التي تعاهد قادتها على خدمة الإسلام والمسلمين وتحكيم شرع الله والعناية بالدعوة إلى الله ونشر قيم وتعاليم الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين.

جاء ذلك خلال الكلمة الترحيبية التي ألقاها على هامش الزيارة التي قام بها وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، بمنزل سماحته بمكة المكرمة يوم أمس.

وأثنى سماحته على العمل الدؤوب لكافة قطاعات الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله ونشر القيم الإسلامية والدعوة الوسطية السليمة، منوهًا في هذا السياق بدور الدعاة في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ونشاطهم الدعوي الملموس، واهتمام الفرع بتحسين المساجد وفرشها وصيانتها على الوجه المطلوب، وفق توجيهات الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.

كما استمع الجميع إلى توجيهات ونصح سماحة المفتي التي ارتكزت في مضامينها على أهمية مضاعفة الجهد في الدعوة إلى الله وخدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون لمنطقة مكة المكرمة والحرص على تكثير الخير وهداية الناس وفق المنهج الذي سار عليه المصطفى ــ صلى الله عليه وسلم ــ والسلف الصالح.

حضر اللقاء مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله الجويبري، ومدير إدارة الدعوة والتوعية العلمية بالفرع أسامة الصيقل، وعدد من منسوبي الفرع من الدعاة والإداريين.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
05:44 PM

مفتي المملكة ينوه بجهود "الإسلامية" في خدمة الإسلام والمسلمين

أكد أنها تحقق توجيهات ورؤى وتطلعات القيادة الرشيدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أشاد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ، بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، محققة بذلك توجيهات ورؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في هذه البلاد المباركة التي تعاهد قادتها على خدمة الإسلام والمسلمين وتحكيم شرع الله والعناية بالدعوة إلى الله ونشر قيم وتعاليم الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين.

جاء ذلك خلال الكلمة الترحيبية التي ألقاها على هامش الزيارة التي قام بها وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، بمنزل سماحته بمكة المكرمة يوم أمس.

وأثنى سماحته على العمل الدؤوب لكافة قطاعات الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله ونشر القيم الإسلامية والدعوة الوسطية السليمة، منوهًا في هذا السياق بدور الدعاة في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ونشاطهم الدعوي الملموس، واهتمام الفرع بتحسين المساجد وفرشها وصيانتها على الوجه المطلوب، وفق توجيهات الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.

كما استمع الجميع إلى توجيهات ونصح سماحة المفتي التي ارتكزت في مضامينها على أهمية مضاعفة الجهد في الدعوة إلى الله وخدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون لمنطقة مكة المكرمة والحرص على تكثير الخير وهداية الناس وفق المنهج الذي سار عليه المصطفى ــ صلى الله عليه وسلم ــ والسلف الصالح.

حضر اللقاء مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله الجويبري، ومدير إدارة الدعوة والتوعية العلمية بالفرع أسامة الصيقل، وعدد من منسوبي الفرع من الدعاة والإداريين.

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