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هل يُسَلَّم البشير إلى "الجنائية الدولية"؟.. أنصاره يهرعون للشوارع

"قوى الحرية والتغيير" أعلنت موافقتها على محاكمته

تظاهر عشرات من أنصار الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أمام محكمة في الخرطوم، اليوم (السبت)، بالتزامن مع جلسة عُقدت لمحاكمته بتهم فساد مالي؛ تعبيراً عن رفضهم للأصوات التي تطالب بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وأطلق المتظاهرون –وفقًا لـ"فرانس 24"- هتافات مؤيّدة للرئيس السابق، ومندّدة بالمحكمة الجنائية الدولية، من بينها: "عاهدناك ونحنا معاك"، و"عاهدناك وما منخونك"، و"لا للمحكمة الجنائية الدولية".

وبينما تجمع المتظاهرون أمام المحكمة يكبّرون ويلقون قصائد مديح بـ"البشير"؛ وصلت سيارة تابعة للشرطة على متنها الرئيس السابق، فعَلا هتاف أنصاره، فيما أكملت السيارة طريقها لاقتياده لحضور جلسة جديدة في إطار محاكمته.

وجرت التظاهرة في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات تطالب بتسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان "قوى الحرّية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بـ"البشير"؛ أن لا تحفّظات لديها على تسليمه لـ"لاهاي".

وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحقّ "البشير" بتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانيّة، خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق.

البشير الجنائية الدولية

الرئيسية/ أخبار العالم

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هل يُسَلَّم البشير إلى "الجنائية الدولية"؟.. أنصاره يهرعون للشوارع
سبق

تظاهر عشرات من أنصار الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أمام محكمة في الخرطوم، اليوم (السبت)، بالتزامن مع جلسة عُقدت لمحاكمته بتهم فساد مالي؛ تعبيراً عن رفضهم للأصوات التي تطالب بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وأطلق المتظاهرون –وفقًا لـ"فرانس 24"- هتافات مؤيّدة للرئيس السابق، ومندّدة بالمحكمة الجنائية الدولية، من بينها: "عاهدناك ونحنا معاك"، و"عاهدناك وما منخونك"، و"لا للمحكمة الجنائية الدولية".

وبينما تجمع المتظاهرون أمام المحكمة يكبّرون ويلقون قصائد مديح بـ"البشير"؛ وصلت سيارة تابعة للشرطة على متنها الرئيس السابق، فعَلا هتاف أنصاره، فيما أكملت السيارة طريقها لاقتياده لحضور جلسة جديدة في إطار محاكمته.

وجرت التظاهرة في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات تطالب بتسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان "قوى الحرّية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بـ"البشير"؛ أن لا تحفّظات لديها على تسليمه لـ"لاهاي".

وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحقّ "البشير" بتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانيّة، خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
03:27 PM

هل يُسَلَّم البشير إلى "الجنائية الدولية"؟.. أنصاره يهرعون للشوارع

"قوى الحرية والتغيير" أعلنت موافقتها على محاكمته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تظاهر عشرات من أنصار الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أمام محكمة في الخرطوم، اليوم (السبت)، بالتزامن مع جلسة عُقدت لمحاكمته بتهم فساد مالي؛ تعبيراً عن رفضهم للأصوات التي تطالب بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وأطلق المتظاهرون –وفقًا لـ"فرانس 24"- هتافات مؤيّدة للرئيس السابق، ومندّدة بالمحكمة الجنائية الدولية، من بينها: "عاهدناك ونحنا معاك"، و"عاهدناك وما منخونك"، و"لا للمحكمة الجنائية الدولية".

وبينما تجمع المتظاهرون أمام المحكمة يكبّرون ويلقون قصائد مديح بـ"البشير"؛ وصلت سيارة تابعة للشرطة على متنها الرئيس السابق، فعَلا هتاف أنصاره، فيما أكملت السيارة طريقها لاقتياده لحضور جلسة جديدة في إطار محاكمته.

وجرت التظاهرة في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات تطالب بتسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان "قوى الحرّية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بـ"البشير"؛ أن لا تحفّظات لديها على تسليمه لـ"لاهاي".

وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحقّ "البشير" بتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانيّة، خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق.

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