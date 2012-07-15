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#حساب_المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة "20"

من خلال البوابة الإلكترونية.. بعد إيداعها للمستفيدين الأربعاء الماضي

يبدأ برنامج "حساب المواطن" باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 20 من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa.

وكان برنامج "حساب المواطن" قد أعلن تفاصيل الدفعة الـ20 من الدعم، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين الأربعاء الماضي.

وأوضح البرنامج أن دعم الدفعة 20، سجّل 2.6 مليار ريال، استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شَمِلهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#حساب_المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة "20"
سبق

يبدأ برنامج "حساب المواطن" باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 20 من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa.

وكان برنامج "حساب المواطن" قد أعلن تفاصيل الدفعة الـ20 من الدعم، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين الأربعاء الماضي.

وأوضح البرنامج أن دعم الدفعة 20، سجّل 2.6 مليار ريال، استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شَمِلهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
01:50 PM
اخر تعديل
15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
03:49 PM

#حساب_المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة "20"

من خلال البوابة الإلكترونية.. بعد إيداعها للمستفيدين الأربعاء الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,593

يبدأ برنامج "حساب المواطن" باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 20 من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa.

وكان برنامج "حساب المواطن" قد أعلن تفاصيل الدفعة الـ20 من الدعم، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين الأربعاء الماضي.

وأوضح البرنامج أن دعم الدفعة 20، سجّل 2.6 مليار ريال، استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شَمِلهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,016
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,852
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,988
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,790

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