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"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على نجران

"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة).

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة).

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
09:33 AM

"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على نجران

"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة).

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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