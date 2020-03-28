لبنان تسجل 21 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا
وزارة الصحة: الإجمالي اصبح 8 وفيات و412 إصابة
سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 412 إصابة، مشيرةً إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لشخص في العقد الثامن من العمر، ويعاني من أمراض مزمنة، وبذلك بلغ إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات.
لبنان تسجل 21 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-28
سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 412 إصابة، مشيرةً إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لشخص في العقد الثامن من العمر، ويعاني من أمراض مزمنة، وبذلك بلغ إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
01:58 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
02:02 PM
لبنان تسجل 21 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا
سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 412 إصابة، مشيرةً إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لشخص في العقد الثامن من العمر، ويعاني من أمراض مزمنة، وبذلك بلغ إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات.