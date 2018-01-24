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"غوتيريس" يحذر: العالم يشهد تفككاً مثيرا للقلق

أشار إلى وضع كارثي نوعاً ما

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الخميس) في منتدى دافوس، من أن "العالم يشهد تفككا مثيرا للقلق، وخصوصاً بسبب العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين".

وقال "غوتيرس": "نحن نعيش في عالم تزيد فيه المشاكل تفككا، وكذلك الحلول، وإذا لم يحصل توجه معاكس فنحن في طريقنا إلى كارثة".

وذكر الأمين العام أن "العلاقات بين القوى الرئيسية العالمية: روسيا والولايات المتحدة والصين، لم يسبق أن شهدت الخلل الذي تشهده اليوم، مشيراً إلى وضع "كارثي نوعاً ما".

وأوضح أن "وضوح موازين القوى في تراجع"، داعياً إلى الدفاع عن المقاربة المتعددة الطرف في العلاقات الدولية.

وتخوض الولايات المتحدة والصين مواجهة تجارية غير معلومة النتيجة، كما يبدو أن العلاقات بين واشنطن وموسكو تزداد توترا يومآ بعد يوم على خلفية شبهات التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، واتهام روسيا أخيراً الدول الغربية بـ"التدخل" في أزمة فنزويلا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"غوتيريس" يحذر: العالم يشهد تفككاً مثيرا للقلق
سبق

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الخميس) في منتدى دافوس، من أن "العالم يشهد تفككا مثيرا للقلق، وخصوصاً بسبب العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين".

وقال "غوتيرس": "نحن نعيش في عالم تزيد فيه المشاكل تفككا، وكذلك الحلول، وإذا لم يحصل توجه معاكس فنحن في طريقنا إلى كارثة".

وذكر الأمين العام أن "العلاقات بين القوى الرئيسية العالمية: روسيا والولايات المتحدة والصين، لم يسبق أن شهدت الخلل الذي تشهده اليوم، مشيراً إلى وضع "كارثي نوعاً ما".

وأوضح أن "وضوح موازين القوى في تراجع"، داعياً إلى الدفاع عن المقاربة المتعددة الطرف في العلاقات الدولية.

وتخوض الولايات المتحدة والصين مواجهة تجارية غير معلومة النتيجة، كما يبدو أن العلاقات بين واشنطن وموسكو تزداد توترا يومآ بعد يوم على خلفية شبهات التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، واتهام روسيا أخيراً الدول الغربية بـ"التدخل" في أزمة فنزويلا.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
08:00 PM

"غوتيريس" يحذر: العالم يشهد تفككاً مثيرا للقلق

أشار إلى وضع كارثي نوعاً ما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الخميس) في منتدى دافوس، من أن "العالم يشهد تفككا مثيرا للقلق، وخصوصاً بسبب العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين".

وقال "غوتيرس": "نحن نعيش في عالم تزيد فيه المشاكل تفككا، وكذلك الحلول، وإذا لم يحصل توجه معاكس فنحن في طريقنا إلى كارثة".

وذكر الأمين العام أن "العلاقات بين القوى الرئيسية العالمية: روسيا والولايات المتحدة والصين، لم يسبق أن شهدت الخلل الذي تشهده اليوم، مشيراً إلى وضع "كارثي نوعاً ما".

وأوضح أن "وضوح موازين القوى في تراجع"، داعياً إلى الدفاع عن المقاربة المتعددة الطرف في العلاقات الدولية.

وتخوض الولايات المتحدة والصين مواجهة تجارية غير معلومة النتيجة، كما يبدو أن العلاقات بين واشنطن وموسكو تزداد توترا يومآ بعد يوم على خلفية شبهات التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، واتهام روسيا أخيراً الدول الغربية بـ"التدخل" في أزمة فنزويلا.

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