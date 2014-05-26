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شاهد بلدة الخبراء التراثية.. أبنية طينية تحملك إلى أصالة الماضي

استقت اسمها من تجمّع الأمطار والمياه الفائضة من وادي الرمة

تعتبر بلدة الخبراء التراثية أحد مواقع التراث العمراني بمنطقة القصيم بالنظر إلى عمرها الذي يتخطى 200 عام وموقعها على الضفة الشمالية لوادي الرمة.

واشتهرت البلدة، الواقعة على مسافة 60 كيلومتراً عن بريدة، بأبنيتها الطينية التي لا تزال صامدة أمام العوامل الطبيعية ومحاصيلها الزراعية، ومن أهمها معية أو عيش الخبراء.

وعرفت بلدة الخبراء التي استقت اسمها من تجمع مياه الأمطار والمياه الفائضة من وادي الرمة قديماً بسوق المجلس في وسط البلدة ومسجدها المبني بشكل دائري، وأبوابها الأربعة "القبلي" في الجهة الغربية، و"باب مكة" في الجهة الجنوبية، و"باب المحمل - عنيزة" في الجهة الشرقية، وشمالاً "باب كركوك - الشعفة".

ومن المواقع الأثرية الباقية إلى يومنا، برجان للمراقبة في الجانب الشرقي من بقايا سور "العقدة"، والبرج الواقع في الجهة الشمالية، والبيت المعروف بقصر النويصر بشقيه، وبيت العويرضي، ودكان العوهلي بوسط البلدة.

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شاهد بلدة الخبراء التراثية.. أبنية طينية تحملك إلى أصالة الماضي
سبق

تعتبر بلدة الخبراء التراثية أحد مواقع التراث العمراني بمنطقة القصيم بالنظر إلى عمرها الذي يتخطى 200 عام وموقعها على الضفة الشمالية لوادي الرمة.

واشتهرت البلدة، الواقعة على مسافة 60 كيلومتراً عن بريدة، بأبنيتها الطينية التي لا تزال صامدة أمام العوامل الطبيعية ومحاصيلها الزراعية، ومن أهمها معية أو عيش الخبراء.

وعرفت بلدة الخبراء التي استقت اسمها من تجمع مياه الأمطار والمياه الفائضة من وادي الرمة قديماً بسوق المجلس في وسط البلدة ومسجدها المبني بشكل دائري، وأبوابها الأربعة "القبلي" في الجهة الغربية، و"باب مكة" في الجهة الجنوبية، و"باب المحمل - عنيزة" في الجهة الشرقية، وشمالاً "باب كركوك - الشعفة".

ومن المواقع الأثرية الباقية إلى يومنا، برجان للمراقبة في الجانب الشرقي من بقايا سور "العقدة"، والبرج الواقع في الجهة الشمالية، والبيت المعروف بقصر النويصر بشقيه، وبيت العويرضي، ودكان العوهلي بوسط البلدة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
03:57 PM

شاهد بلدة الخبراء التراثية.. أبنية طينية تحملك إلى أصالة الماضي

استقت اسمها من تجمّع الأمطار والمياه الفائضة من وادي الرمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعتبر بلدة الخبراء التراثية أحد مواقع التراث العمراني بمنطقة القصيم بالنظر إلى عمرها الذي يتخطى 200 عام وموقعها على الضفة الشمالية لوادي الرمة.

واشتهرت البلدة، الواقعة على مسافة 60 كيلومتراً عن بريدة، بأبنيتها الطينية التي لا تزال صامدة أمام العوامل الطبيعية ومحاصيلها الزراعية، ومن أهمها معية أو عيش الخبراء.

وعرفت بلدة الخبراء التي استقت اسمها من تجمع مياه الأمطار والمياه الفائضة من وادي الرمة قديماً بسوق المجلس في وسط البلدة ومسجدها المبني بشكل دائري، وأبوابها الأربعة "القبلي" في الجهة الغربية، و"باب مكة" في الجهة الجنوبية، و"باب المحمل - عنيزة" في الجهة الشرقية، وشمالاً "باب كركوك - الشعفة".

ومن المواقع الأثرية الباقية إلى يومنا، برجان للمراقبة في الجانب الشرقي من بقايا سور "العقدة"، والبرج الواقع في الجهة الشمالية، والبيت المعروف بقصر النويصر بشقيه، وبيت العويرضي، ودكان العوهلي بوسط البلدة.

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