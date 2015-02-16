النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا تعلن سحب جزء من قواتها في القرم.. وبريطانيا: لا يوجد دليل

"والاس" أشار إلى أن أفعال موسكو لم تخفف التوتر

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية، وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها عام 2014، حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات إقليم الجنوب العسكري أنهت تمارينها التكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم، وتعود عبر السكك الحديدية إلى ثكناتها الأصلية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعرض التلفزيون العام مشاهد لوحدات عسكرية تعبر جسراً يربط شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها موسكو من أوكرانيا.

في موازاة ذلك، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لشبكة "سكاي نيوز": "إن بريطانيا لم ترَ حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية، ولا نرى أي دليل في الوقت الحالي على هذا الانسحاب".

وأضاف: "يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتعلق الأمر بتخفيف التوتر على الحدود الأوكرانية، وسنصدق ما تقوله روسيا، لكننا سنحكم عليه بناء على أفعالها".

روسيا مناورات عسكرية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
روسيا تعلن سحب جزء من قواتها في القرم.. وبريطانيا: لا يوجد دليل
سبق

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية، وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها عام 2014، حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات إقليم الجنوب العسكري أنهت تمارينها التكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم، وتعود عبر السكك الحديدية إلى ثكناتها الأصلية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعرض التلفزيون العام مشاهد لوحدات عسكرية تعبر جسراً يربط شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها موسكو من أوكرانيا.

في موازاة ذلك، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لشبكة "سكاي نيوز": "إن بريطانيا لم ترَ حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية، ولا نرى أي دليل في الوقت الحالي على هذا الانسحاب".

وأضاف: "يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتعلق الأمر بتخفيف التوتر على الحدود الأوكرانية، وسنصدق ما تقوله روسيا، لكننا سنحكم عليه بناء على أفعالها".

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
03:20 PM

روسيا تعلن سحب جزء من قواتها في القرم.. وبريطانيا: لا يوجد دليل

"والاس" أشار إلى أن أفعال موسكو لم تخفف التوتر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,192

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية، وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها عام 2014، حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات إقليم الجنوب العسكري أنهت تمارينها التكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم، وتعود عبر السكك الحديدية إلى ثكناتها الأصلية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعرض التلفزيون العام مشاهد لوحدات عسكرية تعبر جسراً يربط شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها موسكو من أوكرانيا.

في موازاة ذلك، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لشبكة "سكاي نيوز": "إن بريطانيا لم ترَ حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية، ولا نرى أي دليل في الوقت الحالي على هذا الانسحاب".

وأضاف: "يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتعلق الأمر بتخفيف التوتر على الحدود الأوكرانية، وسنصدق ما تقوله روسيا، لكننا سنحكم عليه بناء على أفعالها".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,049
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة