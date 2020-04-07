من أفغانستان إلى فنلندا.. هنا آخر تطورات كورونا في 5 دول

عدد المصابين مليون و349 ألفاً والوفيات تقترب من الـ 75 ألفاً

تتواصل الجهود العالمية لوقف تفشي وباء كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره.

وتسابق الدول الزمن لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبّب في وفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة حيث وصل عدد المصابين الى 1,349,584 حالة والمتعافين 286,655 حالة، إضافة الى 74,806 حالات وفيات.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز مستجدات الفيروس في 5 دول:

المغرب

أعلنت وزارة الصحة في المغرب تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا و21 حالة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 83 وفاة، و1141 إصابة.

أفغانستان

سجّلت أفغانستان 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الحالات إلى 423 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان وحيد الله ميار؛ أن 27 حالة جديدة سُجّلت في إقليم هيرات، و12 في العاصمة كابول، و2 في ننجارهار، و10 في قندهار، و5 في بلخ.

فنلندا

مدّدت فنلندا الضوابط الحدودية التي تقيّد السفر منها وإليها حتى الـ 13 من شهر مايو المقبل؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة الفنلندية، في بيان، أنها تهدف إلى زيادة الحد من الحركة في منطقة السفر الأساسية عبر الحدود مع السويد والنرويج.

وسجلت فنلندا 2176 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و27 وفاة حتى اليوم.

تايلاند

أعلنت السلطات التايلاندية، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المصابين في البلاد بلغ حتى الآن 2258، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 27 حالة؛ مشيرة إلى انخفاض أعداد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس اليوم مقارنة بيوم أمس الأول الأحد الذي تم خلاله تسجيل 102 حالة، ويوم أمس الاثنين الذي سجل 51 حالة.

إسرائيل

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ لترتفع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس التاجي إلى 60.

وفى وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه وصل إلى إسرائيل أخيراً دواءً تجريبياً لمعالجة وباء كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الدواء، هو الدواء الياباني "أفيجن"، الذي نجح في تقليص فترة التماثل للشفاء من الفيروس لدى المرضى الذين خضعوا للتجربة، ومنع تدهور حالتهم الصحية، وخلال الأيام المقبلة، وبعد تصريح نهائي من وزارة الصحة، يبدأ المرضى الإسرائيليون تلقي الدواء تحت إشراف طبي مكثف بهدف فحص نجاعته.