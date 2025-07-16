النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين عسير يتفقد المشاريع البلدية والمنطقة الصناعية بمحافظة محايل

دشَّن العمل في مخطط الصناعية الجديدة ومخطط الصناعات المتوسطة

تفقَّد أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، صباح اليوم الأربعاء مشاريع البلدية بمحافظة محايل عسير؛ وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير الأعمال بالمشاريع.

وتفصيلاً، شدّد الدكتور وليد الحميدي على دور البلدية في دفع عجلة التنمية، وتطوير المشاريع والخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدًا أن الأمانة وجميع البلديات يعملون معًا من أجل تقديم أرقى الخدمات البلدية.

وتضمنت الجولة التفقدية الوقوف على جبل المقيصرة، ومعاينة الحزام الدائري والمنطقة الصناعية الحالية، وزيارة وسط البلد والسوق الشعبية، التي شملت مواقف المستشفى العام القديم، وأسواق المحايلي شمال السوق الشعبية، وكذلك الوقوف على التوسعة التي قامت بها البلدية لسوق المواشي لمتابعة سير الأعمال بها.

ودشن الحميدي البدء بالعمل في كل من مخطط الصناعية الجديدة، ومخطط الصناعات المتوسطة، وكذلك زيارة طريق الملك عبدالعزيز مرورًا بحديقة البوليفارد والمركز الشبابي، ومتابعة العمل بهما.

وناقش الحميدي المجلس البلدي ومديري إدارات البلدية حول ما تم الوقوف عليه خلال الجولة من مشاريع، مشيدًا بجهود البلدية في تنمية استثماراتها وما قامت به في خطة تحسين المشهد الحضري، وداعيًا الجميع إلى مواصلة الجهد والعمل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمين عسير يتفقد المشاريع البلدية والمنطقة الصناعية بمحافظة محايل
سبق

تفقَّد أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، صباح اليوم الأربعاء مشاريع البلدية بمحافظة محايل عسير؛ وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير الأعمال بالمشاريع.

وتفصيلاً، شدّد الدكتور وليد الحميدي على دور البلدية في دفع عجلة التنمية، وتطوير المشاريع والخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدًا أن الأمانة وجميع البلديات يعملون معًا من أجل تقديم أرقى الخدمات البلدية.

وتضمنت الجولة التفقدية الوقوف على جبل المقيصرة، ومعاينة الحزام الدائري والمنطقة الصناعية الحالية، وزيارة وسط البلد والسوق الشعبية، التي شملت مواقف المستشفى العام القديم، وأسواق المحايلي شمال السوق الشعبية، وكذلك الوقوف على التوسعة التي قامت بها البلدية لسوق المواشي لمتابعة سير الأعمال بها.

ودشن الحميدي البدء بالعمل في كل من مخطط الصناعية الجديدة، ومخطط الصناعات المتوسطة، وكذلك زيارة طريق الملك عبدالعزيز مرورًا بحديقة البوليفارد والمركز الشبابي، ومتابعة العمل بهما.

وناقش الحميدي المجلس البلدي ومديري إدارات البلدية حول ما تم الوقوف عليه خلال الجولة من مشاريع، مشيدًا بجهود البلدية في تنمية استثماراتها وما قامت به في خطة تحسين المشهد الحضري، وداعيًا الجميع إلى مواصلة الجهد والعمل.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
08:27 PM

أمين عسير يتفقد المشاريع البلدية والمنطقة الصناعية بمحافظة محايل

دشَّن العمل في مخطط الصناعية الجديدة ومخطط الصناعات المتوسطة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
580

تفقَّد أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، صباح اليوم الأربعاء مشاريع البلدية بمحافظة محايل عسير؛ وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير الأعمال بالمشاريع.

وتفصيلاً، شدّد الدكتور وليد الحميدي على دور البلدية في دفع عجلة التنمية، وتطوير المشاريع والخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدًا أن الأمانة وجميع البلديات يعملون معًا من أجل تقديم أرقى الخدمات البلدية.

وتضمنت الجولة التفقدية الوقوف على جبل المقيصرة، ومعاينة الحزام الدائري والمنطقة الصناعية الحالية، وزيارة وسط البلد والسوق الشعبية، التي شملت مواقف المستشفى العام القديم، وأسواق المحايلي شمال السوق الشعبية، وكذلك الوقوف على التوسعة التي قامت بها البلدية لسوق المواشي لمتابعة سير الأعمال بها.

ودشن الحميدي البدء بالعمل في كل من مخطط الصناعية الجديدة، ومخطط الصناعات المتوسطة، وكذلك زيارة طريق الملك عبدالعزيز مرورًا بحديقة البوليفارد والمركز الشبابي، ومتابعة العمل بهما.

وناقش الحميدي المجلس البلدي ومديري إدارات البلدية حول ما تم الوقوف عليه خلال الجولة من مشاريع، مشيدًا بجهود البلدية في تنمية استثماراتها وما قامت به في خطة تحسين المشهد الحضري، وداعيًا الجميع إلى مواصلة الجهد والعمل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,823
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,068

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة