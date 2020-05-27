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بالفيديو.. "المالكي": سقوط المقذوف الحوثي على منزلنا بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد

قال المواطن زاهر المالكي: إن سقوط المقذوف الحوثي على منزله بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد.
جاء ذلك في حديث لـ"زاهر المالكي" لقناة "الإخبارية" السعودية، وظهر فيه تأثر منزل المواطن بسقوط أجزاء من المقذوف الحوثي على منزله بجازان.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "المالكي": سقوط المقذوف الحوثي على منزلنا بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد
سبق

قال المواطن زاهر المالكي: إن سقوط المقذوف الحوثي على منزله بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد.
جاء ذلك في حديث لـ"زاهر المالكي" لقناة "الإخبارية" السعودية، وظهر فيه تأثر منزل المواطن بسقوط أجزاء من المقذوف الحوثي على منزله بجازان.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
06:16 PM

بالفيديو.. "المالكي": سقوط المقذوف الحوثي على منزلنا بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,385

قال المواطن زاهر المالكي: إن سقوط المقذوف الحوثي على منزله بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد.
جاء ذلك في حديث لـ"زاهر المالكي" لقناة "الإخبارية" السعودية، وظهر فيه تأثر منزل المواطن بسقوط أجزاء من المقذوف الحوثي على منزله بجازان.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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