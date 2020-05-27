قال المواطن زاهر المالكي: إن سقوط المقذوف الحوثي على منزله بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد.
جاء ذلك في حديث لـ"زاهر المالكي" لقناة "الإخبارية" السعودية، وظهر فيه تأثر منزل المواطن بسقوط أجزاء من المقذوف الحوثي على منزله بجازان.
بالفيديو.. "المالكي": سقوط المقذوف الحوثي على منزلنا بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد
قال المواطن زاهر المالكي: إن سقوط المقذوف الحوثي على منزله بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد.
جاء ذلك في حديث لـ"زاهر المالكي" لقناة "الإخبارية" السعودية، وظهر فيه تأثر منزل المواطن بسقوط أجزاء من المقذوف الحوثي على منزله بجازان.
قال المواطن زاهر المالكي: إن سقوط المقذوف الحوثي على منزله بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد.
بالفيديو.. "المالكي": سقوط المقذوف الحوثي على منزلنا بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد
قال المواطن زاهر المالكي: إن سقوط المقذوف الحوثي على منزله بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد.
جاء ذلك في حديث لـ"زاهر المالكي" لقناة "الإخبارية" السعودية، وظهر فيه تأثر منزل المواطن بسقوط أجزاء من المقذوف الحوثي على منزله بجازان.