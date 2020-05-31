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القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن تنفي مشاركتها في القتال إلى جانب الانتقالي

أكدت أن التصريحات الواردة بهذا الشأن غير صحيحة وتضر بوحدة الصف المقاوم

دعت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن إلى تنفيذ اتفاق الرياض كحل مرضٍ للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وطالبت القوات في بيان لها بوحدة الصف, مؤكدة أهمية توحيد الجهود كافة لمواجهة ميليشيا الحوثي والتمدد الإيراني.

ونفت القوات مشاركة وحدات منها في القتال إلى جانب القوات التابعة للمجلس الانتقالي, موضحة أن المعلومات والتصريحات التي وردت بهذا الشأن غير صحيحة وتضر بوحدة الصف المقاوم للميليشيات الحوثية ومشروعها الظلامي المتخلف". حسب ما نشره موقع ألوية العمالقة.

وأكدت القوات النأي بنفسها عن أي اصطفاف جانبي قد يضر بوحدة الهدف المتمثل في تحرير كل تراب اليمن الطاهر من رجس الميليشيات الحوثية.

القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني

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القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن تنفي مشاركتها في القتال إلى جانب الانتقالي
سبق

دعت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن إلى تنفيذ اتفاق الرياض كحل مرضٍ للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وطالبت القوات في بيان لها بوحدة الصف, مؤكدة أهمية توحيد الجهود كافة لمواجهة ميليشيا الحوثي والتمدد الإيراني.

ونفت القوات مشاركة وحدات منها في القتال إلى جانب القوات التابعة للمجلس الانتقالي, موضحة أن المعلومات والتصريحات التي وردت بهذا الشأن غير صحيحة وتضر بوحدة الصف المقاوم للميليشيات الحوثية ومشروعها الظلامي المتخلف". حسب ما نشره موقع ألوية العمالقة.

وأكدت القوات النأي بنفسها عن أي اصطفاف جانبي قد يضر بوحدة الهدف المتمثل في تحرير كل تراب اليمن الطاهر من رجس الميليشيات الحوثية.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
01:21 AM

القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن تنفي مشاركتها في القتال إلى جانب الانتقالي

أكدت أن التصريحات الواردة بهذا الشأن غير صحيحة وتضر بوحدة الصف المقاوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
0
1,989

دعت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن إلى تنفيذ اتفاق الرياض كحل مرضٍ للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وطالبت القوات في بيان لها بوحدة الصف, مؤكدة أهمية توحيد الجهود كافة لمواجهة ميليشيا الحوثي والتمدد الإيراني.

ونفت القوات مشاركة وحدات منها في القتال إلى جانب القوات التابعة للمجلس الانتقالي, موضحة أن المعلومات والتصريحات التي وردت بهذا الشأن غير صحيحة وتضر بوحدة الصف المقاوم للميليشيات الحوثية ومشروعها الظلامي المتخلف". حسب ما نشره موقع ألوية العمالقة.

وأكدت القوات النأي بنفسها عن أي اصطفاف جانبي قد يضر بوحدة الهدف المتمثل في تحرير كل تراب اليمن الطاهر من رجس الميليشيات الحوثية.

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