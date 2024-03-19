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"الغذاء والدواء" تحذّر من معقم لليدين First: تخلصوا منه

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي "ميثانول"

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج جل معقم لليدين يحمل اسم "First، Hand Sanitizing Gel" من إنتاج مصنع راية البيان للمعقمات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأوضحت الهيئة، اليوم، أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج " First، Hand Sanitizing Gel على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت الهيئة المستهلكين بإبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها عن طريق الرقم الموحد 19999 أو الفاكس 00966112057662، أو عبر البريد الالكتروني npc.drug@sfda.gov.sa أو عن طريق الرابط https://ade.sfda.gov.sa.

الهيئة العامة للغذاء والدواء جل معقم لليدين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحذّر من معقم لليدين First: تخلصوا منه
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج جل معقم لليدين يحمل اسم "First، Hand Sanitizing Gel" من إنتاج مصنع راية البيان للمعقمات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأوضحت الهيئة، اليوم، أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج " First، Hand Sanitizing Gel على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت الهيئة المستهلكين بإبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها عن طريق الرقم الموحد 19999 أو الفاكس 00966112057662، أو عبر البريد الالكتروني npc.drug@sfda.gov.sa أو عن طريق الرابط https://ade.sfda.gov.sa.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
02:33 PM

"الغذاء والدواء" تحذّر من معقم لليدين First: تخلصوا منه

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي "ميثانول"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,236

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج جل معقم لليدين يحمل اسم "First، Hand Sanitizing Gel" من إنتاج مصنع راية البيان للمعقمات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأوضحت الهيئة، اليوم، أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج " First، Hand Sanitizing Gel على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت الهيئة المستهلكين بإبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها عن طريق الرقم الموحد 19999 أو الفاكس 00966112057662، أو عبر البريد الالكتروني npc.drug@sfda.gov.sa أو عن طريق الرابط https://ade.sfda.gov.sa.

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