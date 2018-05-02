قيادات صحة عسير تلتقي المرضى وموظفي قطاع محايل

تم الاستماع لملاحظاتهم وبعض المقترحات

زار عدد من قيادات صحة منطقة عسير مستشفى محايل العام، وذلك بهدف الاطلاع على جهودها في قياس تجربة المرضى ودعم التفاعل المباشر بين متلقي الخدمة ومقدمها.

وبدأت الزيارة بجولة على المرضى المنومين والاستماع إلى آرائهم في برنامج تجربة المريض، والمساعدة في إيجاد حلول لها، بعد ذلك تم عمل جولة على أقسام الطوارئ والأشعة والمختبر والصيدلية والعيادات الخارجية؛ التقوا خلالها عددًا من المراجعين.

بعد ذلك تم الاجتماع مع منسوبي قطاع محايل الصحي، وتم الاستماع لملاحظاتهم وبعض المقترحات التي طرحت خلال اللقاء.

وأكد مدير قطاع محايل الصحي المشرف على المستشفى محمد بن زيد عسيري، أن مثل هذه الزيارات يكون لها الأثر الطيب؛ حيث إنها ضمن أهداف وزارة الصحة لتحسين الاتصال بين مقدمي العلاج والمرضى، ولدفع عجلة الجودة والسلامة في القطاع الصحي.