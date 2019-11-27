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"مدني عسير" ينقذ 13مواطناً احتجزتهم سيول وادي ردوم

بمشاركة عدد من المواطنين ورجال الأمن بالموقع.. فجر اليوم

باشرت فرق الدفاع المدني بعسير، فجر اليوم، بلاغاً عن احتجاز 13مواطناً خلف سيل بوادي ردوم بتهامة في منطقة عسير جنوب أبها، إثر الأمطار المتلاحقة التي هطلت على المنطقة مؤخراً.

وقال المتحدث الرسمي باسم "مدني عسير"النقيب محمد بن عبده السيد: أنقذت الفرق المحتجزين بمشاركة عدد من المواطنين ورجال الأمن المتواجدين بالموقع وتم تقديم المساعدة اللازمة لهم ونقلهم إلى موقع آمن وهم جميعهم بصحة جيدة .

وشدد على أهمية اتباع ارشادات وتعليمات السلامة والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول خلال الحالة الماطرة وعدم المجازفة بعبورها.

مدني عسير ينقذ 13مواطناً سيول وادي ردوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني عسير" ينقذ 13مواطناً احتجزتهم سيول وادي ردوم
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني بعسير، فجر اليوم، بلاغاً عن احتجاز 13مواطناً خلف سيل بوادي ردوم بتهامة في منطقة عسير جنوب أبها، إثر الأمطار المتلاحقة التي هطلت على المنطقة مؤخراً.

وقال المتحدث الرسمي باسم "مدني عسير"النقيب محمد بن عبده السيد: أنقذت الفرق المحتجزين بمشاركة عدد من المواطنين ورجال الأمن المتواجدين بالموقع وتم تقديم المساعدة اللازمة لهم ونقلهم إلى موقع آمن وهم جميعهم بصحة جيدة .

وشدد على أهمية اتباع ارشادات وتعليمات السلامة والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول خلال الحالة الماطرة وعدم المجازفة بعبورها.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
03:03 PM

"مدني عسير" ينقذ 13مواطناً احتجزتهم سيول وادي ردوم

بمشاركة عدد من المواطنين ورجال الأمن بالموقع.. فجر اليوم

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محمد طيران - عسير
0
4,930

باشرت فرق الدفاع المدني بعسير، فجر اليوم، بلاغاً عن احتجاز 13مواطناً خلف سيل بوادي ردوم بتهامة في منطقة عسير جنوب أبها، إثر الأمطار المتلاحقة التي هطلت على المنطقة مؤخراً.

وقال المتحدث الرسمي باسم "مدني عسير"النقيب محمد بن عبده السيد: أنقذت الفرق المحتجزين بمشاركة عدد من المواطنين ورجال الأمن المتواجدين بالموقع وتم تقديم المساعدة اللازمة لهم ونقلهم إلى موقع آمن وهم جميعهم بصحة جيدة .

وشدد على أهمية اتباع ارشادات وتعليمات السلامة والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول خلال الحالة الماطرة وعدم المجازفة بعبورها.

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