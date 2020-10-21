الأخضر السعودي يواصل إعداده لكأس آسيا.. تحت قيادة المحمدي

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم ، اليوم الأربعاء ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "الوطني" صالح المحمدي، والتي تهدف إلى تطوير اللعب في وسط الملعب بتمرين تكتيكي هجومي، أعقبه مناورة على كامل مساحة الملعب لتطبيق الهدف الفني.

ويواصل المنتخب السعودي، غدًا الخميس، تدريباته بحصة مسائية، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.



