كافأ نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز، المواطن سعد بن ربيع أمان، وذلك بعد تمكنه من إخماد حريق اندلع بالمدرسة الابتدائية الأولى للبنات بمحافظة أحد المسارحة التي يعمل حارساً بها. ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بالجهود التي قام بها بالإسهام في إنقاذ منسوبات المدرسة بأمان، مؤكداً أن ما قام به المواطن نابع من شعوره بالمسؤولية والواجب المنوط به.

شهامة مواطن تخمد حريقًا بمدرسة للبنات بجازان.. ونائب الأمير يكافئه وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-13 كافأ نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز، المواطن سعد بن ربيع أمان، وذلك بعد تمكنه من إخماد حريق اندلع بالمدرسة الابتدائية الأولى للبنات بمحافظة أحد المسارحة التي يعمل حارساً بها.



ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بالجهود التي قام بها بالإسهام في إنقاذ منسوبات المدرسة بأمان، مؤكداً أن ما قام به المواطن نابع من شعوره بالمسؤولية والواجب المنوط به.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442 05:15 PM

شهامة مواطن تخمد حريقًا بمدرسة للبنات بجازان.. ونائب الأمير يكافئه أكد أن ما قام به نابع من شعوره بالمسؤولية والواجب المنوط به





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كافأ نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز، المواطن سعد بن ربيع أمان، وذلك بعد تمكنه من إخماد حريق اندلع بالمدرسة الابتدائية الأولى للبنات بمحافظة أحد المسارحة التي يعمل حارساً بها.



ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بالجهود التي قام بها بالإسهام في إنقاذ منسوبات المدرسة بأمان، مؤكداً أن ما قام به المواطن نابع من شعوره بالمسؤولية والواجب المنوط به.