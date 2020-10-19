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180 من شباب "سلام" ينقلون الصورة الحضارية للمملكة بمجموعة العشرين

ضمن إطار الشراكة مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار

شارك 180 شاباً وشابة من خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، الذي يقوم عليه مشروع سلام للتواصل الحضاري، في فعاليات منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين، الذي أقامه مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومجموعة الشركاء خلال الفترة ما بين 13 – 17 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه المشاركة من "سلام" في إطار الشراكة والتعاون ما بين مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومشروع سلام للتواصل الحضاري.

ويقوم مشروع سلام للتواصل الحضاري على برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي الذي يعدُّ في كل دورة أكثر من 60 شاباً وشابة، يتدربون على مفاهيم التواصل العالمي، من خلال مدربين عالميين متخصصين في جوانب التعزيز والدعم وإكساب المهارات المطلوبة للمشاركات الخارجية في المؤتمرات الدولية بفاعلية كبيرة.

وقد خرّج "سلام" ثلاث دفعات من القيادات الشابة بواقع 180 شاباً وشابة في نسخه الثلاثة، شاركوا في أكثر من 76 محفلاً دولياً، أُقيمت في أكثر من 32 دولة في (5) قارات مختلفة، بواقع 458 ساعة دولية، كما قاموا بتقديم أكثر من 15 ورشة عمل دولية، بواقع 11 تعاوناً دولياً.

وقد بدأت مشاركة "سلام" ابتداءً باللقاء التشاوري لمنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين لشباب وزملاء كايسيد، بالجلسة الافتتاحية في يوم الخميس 8 أكتوبر 2020م، وشارك في فعاليات هذا اللقاء أكثر من (200) من الشباب الدوليين، منهم (20) شاباً وشابة من منسوبي "سلام"، حيث توزعت مهامهم في ورش العمل، وقامت الشابة رزان العقيل أحد أعضاء مشروع "سلام" بإدارة الجلسة الافتتاحية للمنتدى، كما أدارت الشابة العنود العفيصان ورشة العمل المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، وهي إحدى خريجات برنامج القيادات الشابة للتواصل.

ونظَّم مجموعة شباب من مشروع "سلام" فعاليات التواصل الحضاري مع المشاركين، وتضمنت عدداً من الأنشطة الثقافية التي أبرزت تنوّع ثقافات مناطق المملكة وغناها، وحازت الرضا والإعجاب والاستحسان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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180 من شباب "سلام" ينقلون الصورة الحضارية للمملكة بمجموعة العشرين
سبق

شارك 180 شاباً وشابة من خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، الذي يقوم عليه مشروع سلام للتواصل الحضاري، في فعاليات منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين، الذي أقامه مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومجموعة الشركاء خلال الفترة ما بين 13 – 17 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه المشاركة من "سلام" في إطار الشراكة والتعاون ما بين مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومشروع سلام للتواصل الحضاري.

ويقوم مشروع سلام للتواصل الحضاري على برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي الذي يعدُّ في كل دورة أكثر من 60 شاباً وشابة، يتدربون على مفاهيم التواصل العالمي، من خلال مدربين عالميين متخصصين في جوانب التعزيز والدعم وإكساب المهارات المطلوبة للمشاركات الخارجية في المؤتمرات الدولية بفاعلية كبيرة.

وقد خرّج "سلام" ثلاث دفعات من القيادات الشابة بواقع 180 شاباً وشابة في نسخه الثلاثة، شاركوا في أكثر من 76 محفلاً دولياً، أُقيمت في أكثر من 32 دولة في (5) قارات مختلفة، بواقع 458 ساعة دولية، كما قاموا بتقديم أكثر من 15 ورشة عمل دولية، بواقع 11 تعاوناً دولياً.

وقد بدأت مشاركة "سلام" ابتداءً باللقاء التشاوري لمنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين لشباب وزملاء كايسيد، بالجلسة الافتتاحية في يوم الخميس 8 أكتوبر 2020م، وشارك في فعاليات هذا اللقاء أكثر من (200) من الشباب الدوليين، منهم (20) شاباً وشابة من منسوبي "سلام"، حيث توزعت مهامهم في ورش العمل، وقامت الشابة رزان العقيل أحد أعضاء مشروع "سلام" بإدارة الجلسة الافتتاحية للمنتدى، كما أدارت الشابة العنود العفيصان ورشة العمل المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، وهي إحدى خريجات برنامج القيادات الشابة للتواصل.

ونظَّم مجموعة شباب من مشروع "سلام" فعاليات التواصل الحضاري مع المشاركين، وتضمنت عدداً من الأنشطة الثقافية التي أبرزت تنوّع ثقافات مناطق المملكة وغناها، وحازت الرضا والإعجاب والاستحسان.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:13 PM

180 من شباب "سلام" ينقلون الصورة الحضارية للمملكة بمجموعة العشرين

ضمن إطار الشراكة مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك 180 شاباً وشابة من خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، الذي يقوم عليه مشروع سلام للتواصل الحضاري، في فعاليات منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين، الذي أقامه مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومجموعة الشركاء خلال الفترة ما بين 13 – 17 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه المشاركة من "سلام" في إطار الشراكة والتعاون ما بين مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومشروع سلام للتواصل الحضاري.

ويقوم مشروع سلام للتواصل الحضاري على برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي الذي يعدُّ في كل دورة أكثر من 60 شاباً وشابة، يتدربون على مفاهيم التواصل العالمي، من خلال مدربين عالميين متخصصين في جوانب التعزيز والدعم وإكساب المهارات المطلوبة للمشاركات الخارجية في المؤتمرات الدولية بفاعلية كبيرة.

وقد خرّج "سلام" ثلاث دفعات من القيادات الشابة بواقع 180 شاباً وشابة في نسخه الثلاثة، شاركوا في أكثر من 76 محفلاً دولياً، أُقيمت في أكثر من 32 دولة في (5) قارات مختلفة، بواقع 458 ساعة دولية، كما قاموا بتقديم أكثر من 15 ورشة عمل دولية، بواقع 11 تعاوناً دولياً.

وقد بدأت مشاركة "سلام" ابتداءً باللقاء التشاوري لمنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين لشباب وزملاء كايسيد، بالجلسة الافتتاحية في يوم الخميس 8 أكتوبر 2020م، وشارك في فعاليات هذا اللقاء أكثر من (200) من الشباب الدوليين، منهم (20) شاباً وشابة من منسوبي "سلام"، حيث توزعت مهامهم في ورش العمل، وقامت الشابة رزان العقيل أحد أعضاء مشروع "سلام" بإدارة الجلسة الافتتاحية للمنتدى، كما أدارت الشابة العنود العفيصان ورشة العمل المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، وهي إحدى خريجات برنامج القيادات الشابة للتواصل.

ونظَّم مجموعة شباب من مشروع "سلام" فعاليات التواصل الحضاري مع المشاركين، وتضمنت عدداً من الأنشطة الثقافية التي أبرزت تنوّع ثقافات مناطق المملكة وغناها، وحازت الرضا والإعجاب والاستحسان.

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